Vali Aktaş'tan Emre Yazgan'ın Ailesine Taziye - Son Dakika
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Vali Aktaş'tan Emre Yazgan'ın Ailesine Taziye

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, çığ felaketiyle kaybedilen milli sporcu Emre Yazgan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

21.12.2024 17:48
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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Erzurum'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Yazgan'ın Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi 1156/3 Sokak'taki evine gelen Vali Aktaş, baba Fatih ile anne Gülcan Yazgan'a başsağlığı diledi.

Daha sonra taziye çadırına geçen Aktaş, burada bulunanlara da taziyelerini iletti.

Ziyarette Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu da yer aldı.

Emre Yazgan'ın cenaze töreniyle ilgili ayrıntıların daha sonra netleşeceği öğrenildi.

Kocaeli TOHM judo takımının hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum Palandöken'de yüksek irtifa çalışması sırasında çığ düşmesi sonucu Emre Yazgan hayatını kaybetmiş, 4 sporcu yaralanmıştı.

Emre Yazgan, kariyerinde başarılı grafik çizdi

Milli sporcu 18 yaşındaki Emre Yazgan, spor kariyerine 2014 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünde başladı.

Yazgan, 2017 yılında 38 kiloda Minikler Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik ile 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Judo Küçükler Grup Şampiyonluğu, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Judo Küçükler Türkiye, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Judo Yıldızlar, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Judo Gençler Grup Yarışmaları, 2023 Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, 2023 Uluslararası 4. Olimpiyat Şampiyonu Hüseyin Özkan Judo Turnuvası, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Judo Gençler Türkiye ve 2024 Spor Toto Türkiye Gençler Judo Şampiyonası müsabakalarında birincilik elde etti.

Milli sporcu, kariyeri boyunca katıldığı 23 turnuvada çıktığı 106 müsabakada 88 galibiyet alarak başarılı grafik çizdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Aktaş'tan Emre Yazgan'ın Ailesine Taziye - Son Dakika

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