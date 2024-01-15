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Vali Aygöl miniklerin TOGG isteğini yerine getirdi - Son Dakika
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Vali Aygöl miniklerin TOGG isteğini yerine getirdi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, bir okul ziyaretinde minik öğrencilerin TOGG isteğini yerine getirdi. Vali Aygöl, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, TOKİ İlk/Ortaokulu ve Aşağıköy İlkokulu'nda öğrencilerin TOGG'u yakından görmek isteği üzerine talimat vererek, 3 okula da TOGG gönderdi. Öğrenciler, TOGG'u yakından görmek için birbirleriyle yarıştı ve Vali Aygöl'e teşekkür etti.

15.01.2024 - 13:30,  Güncelleme: 13:33
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Vali Aygöl miniklerin TOGG isteğini yerine getirdi

TOGG'u yakından görmek isteyen öğrenciler birbirleriyle yarıştı

BİLECİK - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, bir okul ziyaretinde minik öğrencilerin TOGG istediği yerine getirdi.

Vali Şefik Aygöl, geçtiğimiz hafta BİL-EN programı kapsamında Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, TOKİ İlk/Ortaokuluna ve Aşağıköy İlkokulu'nda minik öğrencilerle bir ara geldi. Okul çıkışı öğrencilerin yerli ve milli araç TOGG'u görme istekleri oldu. Bunun üzerine Vali Aygöl talimat vererek, okullara TOGG'un geleceğinin sözünü verdi. Öğrencilerin bu istediğini haftanın ilk gününde yerine getiren Vali Aygöl, 3 okula da TOGG gönderdi. Öğrencilerin büyük ilgisini çeken TOGG'u yakından görmek isteyen öğrenciler birbirleriyle yarıştı. Vali Aygöl'e teşekkür eden öğrenciler mutluluklarını dile getirdiler.

Merkez Mehmet Akif Ersoy İlkokulu dışında TOKİ İlk/Ortaokuluna ve Aşağıköy İlkokulunda da TOGG'la buluşturulan öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Aygöl miniklerin TOGG isteğini yerine getirdi
Kaynak: İHA
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