Vali Çiftçi, Öğrencilerin Buğday Hasadını Yaptı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, lise öğrencilerince ekilen buğdayın hasadını biçerdöverle yaptı.
Aziziye Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören öğrencilerin yıl boyunca emek vererek yetiştirdikleri buğdayların hasadını Vali Çiftçi gerçekleştirdi.
Vali Çiftçi, Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu'ndan okul hakkında bilgi alarak, daha sonra toprağın işlenmesi, tohum ekimi ve ürün yetiştirme sürecinde edindikleri teorik bilgileri sahada uygulama fırsatı bulan öğrencilerle buluştu.
Biçerdöverin koltuğuna geçen Çiftçi, yaklaşık 750 dönümlük arazideki buğdayların hasadını gerçekleştirdi.
Hasat programına Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Aziziye Kaymakamı Muhammed Tugay, Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, İl Milli Eğitim Müdür Vekili İsmail Yeşilyurt, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.
