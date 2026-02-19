Vali Gül 'Büyük Aile Sofrası' iftar programında konuştu - Son Dakika
19.02.2026 20:50
'BÜYÜK Aile Sofrası' iftar programında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 86 milyon olarak birliğimizi beraberliğimizi muhafaza etmek, ülkemizin bu sıkıntılı coğrafyada barışını muhafaza etmek her birimizin ayrı ayrı görevi. Bunu sizler zaten yaptınız; bizler de üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

İstanbul Valiliği tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna 'Büyük Aile Sofrası' iftar programı düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topçu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, şehit ve gazi dernekleri, şehit yakınları, gaziler ile çok sayıda davetli katıldı.

'BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ'

İftar programında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Öncelikle iftar davetimize icabet eden, başta aziz şehitlerimizin yakınları, kahraman gazilerimiz olmak üzere hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Ramazanınızı tebrik ediyorum. Rabbim bayrama kavuşturmayı nasip etsin inşallah. Bugün Cumhurbaşkanımız Ankara'da şehit ve gazi yakınlarımızla birlikte iftarını açıyor. Bütün Türkiye'de il valileri 'Büyük Aile' dediğimiz şehitlerimizin, aziz şehitlerimizin kıymetli yakınları ve kahraman gazilerimizle birlikte iftar açıyor. Bizim bu davetimize de gördüğünüz gibi saydığımız saymadığımız İstanbul'umuzdaki bütün kurum amirlerimiz burada. Biz hep 'Şehit ailelerimizi gördüğümüzde, gazilerimizi gördüğümüzde biz büyük bir aileyiz' diyorduk ya; aslında o büyük ailenin en güzel fotoğrafı burada: Kaymakamlarımız, vali yardımcılarımız, belediye başkanlarımız, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız, dernek başkanlarımız ve hiç şüphesiz bugünün öznesi olan sizler. Ülkemizde Ramazan orucunu tutabiliyorsak, bayramlara kavuşabiliyorsak; şehitlerimizin yaptığı fedakarlık, şehit ailelerimizin o vakur duruşu, gazilerimizin fedakarlıkları ve onların bu fedakarlığını, bu değerini, bu kıymetini bilen 86 milyonun vefasıdır. Biz büyük bir aileyiz. Bu ailenin her bir ferdi olarak ülkemizin sonsuza kadar yaşaması için, milletimizin sonsuza kadar inançlarını, düşüncelerini istediği gibi yaşayabilmesi için, kimseye esir olmaması için bu birlik bütünlüğe, bu kardeşliğe ihtiyacımız var" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZ SELAMLARINI İLETTİ'

Vali Gül, "Dünyanın her tarafında, özellikle yakın coğrafyamıza baktığımızda ülkemizin bir huzur adası olduğunu; ülkemizin diğer ülkelere parmakla gösterilen bir kardeşliğinin, barışının olduğunu; farklılıklarımızın zenginlik olarak kabul edildiğini; aramızdaki farklılıkları zenginlik olarak sayıp saflarımızı daha çok sıklaştırarak ülkemizin komşularının başına gelen sıkıntıların gelmemesi için el birliğiyle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 86 milyon olarak birliğimizi beraberliğimizi muhafaza etmek, ülkemizin bu sıkıntılı coğrafyada barışını muhafaza etmek her birimizin ayrı ayrı görevi. Bunu sizler zaten yaptınız; bizler de üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Ankara'da olduğu için buradaki iftara katılamadı. Geçen sene biliyorsunuz sizlerle birlikte iftarını açmıştı ama her birinize tek tek selamlarını iletti, sevgilerini iletti; onu iletmiş olayım. Ben tekrardan uzaktan yakından gelerek bugünümüzü güzelleştiren şehitlerimizin yakınlarına, gazilerimize, bize ev sahipliği yapan Bahçelievler Belediye Başkanımıza ve bugün sizlerle birlikte iftarını açan kurum amirlerimize tek tek teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Davut Gül, Güncel, İftar, Son Dakika

