Vali Gül: Cumhuriyetimizin yeni yaşının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum - Son Dakika
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Vali Gül: Cumhuriyetimizin yeni yaşının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum

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Vali Gül: Cumhuriyetimizin yeni yaşının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum
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Vali Gül: Cumhuriyetimizin yeni yaşının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum
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İSTANBUL Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında resepsiyon düzenlendi.

İSTANBUL Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında resepsiyon düzenlendi. Burada konuşan Vali Gül, "Cumhuriyetimizin yeni yaşının İstanbul'umuza, aziz milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. En büyük milli bayramımızı yürekten kutluyorum" dedi.

İstanbul Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında resepsiyon düzenlendi. Bakırköy'de bir otelde gerçekleştirilen resepsiyona İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, ve çok sayıda davetli katıldı. Resepsiyonda, davetlileri İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül karşıladı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

'EN BÜYÜK MİLLİ BAYRAMIMIZI YÜREKTEN KUTLUYORUM'

İstanbul Valisi Davut Gül konuşmasında, "Cumhuriyetimizin yeni yaşının İstanbul'umuza, aziz milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. En büyük milli bayramımızı yürekten kutluyorum. Bu vesileyle Milli Mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere; Gazi Meclisimizin bütün mensuplarını, bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Kıymetli Konuklar, Bundan 103 yıl önce aziz milletimiz; kendisini tarihten silmek, küçücük bir toprağa hapsetmek isteyen emperyalizmin asırlık hesaplarını parçaladı. Esareti asla kabul etmeyeceğini bütün dünyaya ilan etti. Tek yürek, tek millet halinde verilen destansı mücadelenin sonunda köklü devlet geleneğimizin son halkası Türkiye Cumhuriyeti doğdu. Aradan geçen 103 yılda dünyada çok şey değişti; ancak bu topraklarda bağımsız ve güçlü kalmanın bedeli değişmedi. Bir asır önce cephede bileğimizi bükemeyenler; bugün de farklı yöntemlerle önümüze engeller çıkarmaya, yürüyüşümüzü durdurmaya çalışıyorlar. Ancak, şu gerçeği unutuyorlar. Biz, güçlü bir milletiz; köklü bir devletiz. Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; farklılıklarını zenginlik olarak gören, birlik ve beraberliğini güçlendiren bir Türkiye var. Huzur ve istikrar iklimini gerçeğe dönüştüren bir Türkiye var. Cumhuriyetimizin ikinci asrında savunma sanayiinden enerjiye, her alanda ezber bozan başarılarıyla Türkiye Yüzyılını inşa eden bir millet var" dedi.

Vali Gül'ün konuşmasının ardından protokol üyelerinin pasta kestiği program, 1'inci Ordu Bölge Bando Komutanlığı, İstanbul Maarif Çok Sesli Korosu ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Korosu konseriyle sona erdi.

Kaynak: DHA
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