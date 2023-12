Vali Osman Hacıbektaşoğlu yeni yıl öncesi denetime katıldı

ZONGULDAK - Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, yeni yıl öncesi jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra uygulama noktasında sürücülere ikramda bulundu.

Gökgöl Mağarası uygulama noktasında yeni yıl jandarma ve polis ekiplerinin yeni yıl denetimlerine katılan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'na İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutan Vekili Albay OrhanKaş da eşlik etti. Hacıbektaşoğlu, denetim öncesinde emniyet ekipleri, askeri personel ve gazetecilerin yeni yılını kutladı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler kontrol noktasında durdurulan sürücülerin yeni yılını tebrik ederek ikramlarda bulundu. Denetim sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Hacıbektaşoğlu Gazze'de yaşananlara da dikkat çekerek şöyle dedi:

"Zonguldaklı vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılın 2024 yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sağlıklı, huzurlu, bereketli bir yıl olmasını diliyorum. Allah kazalardan, belalardan Zonguldak'ımızı, ülkemizi, milletimizi, devletimizi korusun. Bütün insanlığın yüzü gülsün inşallah. 2023 senesi acısıyla, tatlısıyla geçti. Tabii biraz zor geçti. Şubat ayının ilk haftası 2023 senesinde büyük bir depreme uyandı ülkemiz. Yine birçok sel, afetle karşı karşıya kaldık. Yangınlar, seller, afetler yine ülkemize sınırlarımızda ortaya çıkan krizler, savaşlar 2011 Suriye'de meydana gelen iç savaş onun ülkemiz için oluşturduğu tehditler. Rusya- Ukrayna savaşı, birçok krizin ortasındayız. Ama Allah'a şükür bunca olana rağmen milletimiz, devletimiz bütün başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün devletimiz, bütün kurumlarımız, milletimiz, büyük milletimiz, Türk Milleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti dimdik ayaktayız. Çok güçlüyüz. 2024 yılında çok daha güçlü olacağız, çok daha iyi olacağız Allah'ın izniyle. Bu özgüven, bizim milletimizin her bir ferdinde, her bir Zonguldaklı'da, her bir nerede olursa olsun, bu milletin her bir ferdinde vardır. Dün zulme uğrayanlara bu millet, bu devlet kapısını açmıştır. Bugün de aynı noktadadır, aynı yerdedir, aynı yerde duruyor."

Zonguldak'ta yaşanan afetlere ilişkin konuşan Vali Hacıbektaşoğlu, "Zonguldak'ımızda, 7-8-9 Temmuz'da, 19 Kasım'da, yine 9 Aralık'ta felaketler yaşadık. Kaybettiğimiz insanlar oldu. Onları rahmetle anıyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tüm milletimize başsağlığı diliyoruz. 2024 senesi çok iyi bir yıl olmasını, huzurlu, bütün insanlığa barış diliyoruz" şeklinde konuştu.

ValiHacıbektaşoğlu; eşi Güney Hacıbektaşoğlu ve protokol üyeleri ile birlikte Atatürk Devlet Hastanesi'nde hasta ziyareti ve 112 Çağrı Merkezi personelini de ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.