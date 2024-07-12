Vali Seddar Yavuz'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı - Son Dakika
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Vali Seddar Yavuz'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yavuz, mesajında Türk milletinin 15 Temmuz'da hain darbe girişimine karşı gösterdiği kararlılığı vurgulayarak, milletin bağımsızlık ve vatan sevgisiyle dolu olduğunu belirtti. Ayrıca, devletin tüm kurumlarının ülkenin bekasına yönelik tehditlere karşı mücadelede taviz vermeyeceğini ifade etti.

12.07.2024 17:54
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, aziz Türk milletinin, 15 Temmuz 2016'da hem içerden hem de dışardan destek bulan asker görünümündeki hainlerin, istiklal ve istikbale kasteden kalkışması karşısında şanlı tarihe yeni bir sayfa daha ekleyerek "söz konusu vatansa gerisinin teferruat" olduğu sözünü tüm dünyaya bir kez daha haykırdığını kaydetti.

FETÖ terör örgütü ve onun işbirlikçilerinin, karşılarına ölüme meydan okuyan bir milletin çıkacağını hesaplayamadığını belirten Yavuz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine sokakları ve meydanları dolduran, uçaklara, tanklara ve mermilere karşı vücudunu siper eden, yüreğinde vatan ve millet sevdası taşıyan aziz milletimiz, istiklaline ve istikbaline sahip çıkıp, ülkemiz üzerine tasavvur edilen tüm kirli hesap ve planları bozarak şanlı tarihimizde altın harflerle yerini alacak bir destan yazmıştır." ifadelerini kullandı.

Yavuz, milletin zaferiyle sonuçlanan hain darbe girişiminin, milletin azmini ve kararlılığını daha da pekiştirdiğini, devletine ve bağımsızlığına olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdiğini, milleti yıldırmak bir yana azmini kamçıladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Unutulmamalıdır ki bizim, Türk milleti, ay yıldızlı al bayrağımız ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti diye bir sevdamız; bağımsızlığı, ezanı, bayrağı, kutsal değerleri söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan şehadete yürümeye hazır 85 milyon vatan evladımız var. Böyle bir milletin evladı olma şerefini bahşettiği için Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Biliyoruz ki Türkiye, birliğiyle beraberliğiyle güzeldir. Biliyoruz ki Türkiye, dostluğuyla kardeşliğiyle güzeldir. Kimsenin bunları bozmasına izin vermeyeceğiz."

Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne, milletin birlik, beraberlik ve huzuruna yönelik alçakça girişimlerin hiçbir zaman amacına ulaşamadığını ve ulaşamayacağının altını çizen Yavuz, aziz Türk milletinin dün ve bugün olduğu gibi hür, bağımsız ve aydınlık yarınlara doğru "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğini vurguladı.

Yavuz, devletin tüm kurumlarının, güvenlik güçleriyle ve asil milletin destekleriyle ülkenin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı mücadeleden asla taviz vermeyeceğini belirterek, mesajında, "O gece şehit olmak için yola çıkan tüm gazilerimize selam olsun. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz'un yıl dönümünde, bizlere istiklalimizi ve istikbalimizi sağlayan Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kalpleri iman ve ülke sevgisiyle dolu olarak vatan, millet, bayrak, istiklal ve bütün mukaddes değerleri uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden 15 Temmuz dahil tüm şehitlerimiz ile aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi bir kez daha sonsuz minnet, şükran, rahmet ve saygıyla yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Demokrasi, 15 Temmuz, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Seddar Yavuz'dan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajı - Son Dakika

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