Vali Soytürk'ten 19 Mayıs Mesajı - Son Dakika
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Vali Soytürk'ten 19 Mayıs Mesajı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 19 Mayıs mesajında gençler için projelerin önemine vurgu yaptı.

18.05.2025 11:38
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı bağımsızlık mücadelesinin, tarihten silinmek istenen bir milletin küllerinden tekrar doğuşunun ilk adımı olduğunu belirtti.

Türk milletinin verdiği mücadelenin bağımsız olma kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiğini aktaran Soytürk, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyorum. Hangi ülke genç kuşakların yetişmesine büyük önem vermişse daima ileriye gitmiş ve kalkınmıştır. Bu bilinçle, gençlerimizi kendine güvenen, çağın gerektirdiği bilgi ve beceriyi edinmiş, milli ve manevi değerlerine bağlı, çalışkan ve üretken insanlar olarak yetiştirme gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Soytürk, Türk milletini zafere taşıyan birlik ve beraberliğin dünyaya örnek olduğunu vurguladı.

Tekirdağ Valiliği olarak gençleri kötülüklerden uzak tutmak ve gençlerin bireysel-sosyal gelişimi için çalışmalar yaptıklarını, projeler yürüttüklerini aktaran Soytürk, şunları kaydetti:

"Tekirdağ'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 13 spor salonu, 16 futbol sahası, 10 tenis kortu, 1 olimpik yüzme havuzu ve 1 buz sporları salonu bulunmaktadır. İlimizde gençlik merkezi, yarı olimpik yüzme havuzu, spor salonu ve öğrenci yurdu yatırımlarımız ve gençlere yönelik diğer yatırımlarımız devam etmektedir. Gençlerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılım sağlayabileceği gençlik merkezlerimiz bulunmaktadır. Ayrıca 3 genç ofis mevcuttur. Bununla birlikte ilimizde yerel yönetimlerin açtığı gençlik merkezleri de bulunmaktadır. Gençlik merkezlerinde gençlerimizin kişisel gelişimi için çeşitli alanlarda eğitimler verilmekte ve gençlerimize yönelik çeşitli projeler ve faaliyetler yürütülmektedir. Gençlerimizin hayata hazırlanmaları, mutlu, başarılı ve vatanına, milletine bağlı bireyler olmaları için yeni projeler üretmeye ve çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Recep Soytürk, Politika, Gençlik, Eğitim, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Soytürk'ten 19 Mayıs Mesajı - Son Dakika

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