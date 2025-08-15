Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler devam ediyor.
Vali Turan makamında, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Görk, Kırklareli İl Jandarma Komutan Yardımcılığı görevinden İzmir'e atanan Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Yurdugül ile Kıbrıs gazisi Ramazan Kahraman'ı makamında kabul etti.
Turan, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Son Dakika › Güncel › Vali Turan'a Ziyaretler Sürüyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?