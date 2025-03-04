Vali Turan'dan Deprem Haftası Mesajı - Son Dakika
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Vali Turan'dan Deprem Haftası Mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, deprem gerçeğine dikkat çekti ve halkı bilinçlenmeye çağırdı.

04.03.2025 09:16
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Deprem Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Turan, mesajında Türkiye'nin her an deprem gerçeği ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

Eğitimler ve etkinliklerle halkın bilinçlenmesi, deprem olduğunda da toplum olarak bilinçli bir şekilde ve dayanışma içinde hareket edilmesinin önemli olduğunu ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"Ülkemizde son yıllarda yaşanan 17 Ağustos 1999 Gölcük, 12 Kasım 1999 Düzce, 23 Ekim ile 9 Kasım 2011 Van ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş ve Hatay depremleri toplumumuzda deprem olgusunun çok boyutlu olarak değerlendirilmesini sağlamış ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında konuyla ilgili birçok alanda önemli adımlar atılmıştır.

İlimizde, afetlere hazırlıklı olma konusunda gerekli planlama, hazırlık ve bilinçlendirme çalışmaları ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde titizlikle yürütülmektedir."

Kaynak: AA

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