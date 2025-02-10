Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Kırklareli Şubesini ziyaret etti.
Vali Turan, eşi Nihal Turan ile çocuk sanat atölyelerini gezdi.
Çocukların hazırladığı el sanatları sergisini gezen Turan, vakıf yöneticileri ile çocukları tebrik etti.
Turan daha sonra vakıf yöneticilerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.
6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
Kırklareli'nde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için anma programları düzenlendi.
Kırklareli Kahramanmaraşlılar Derneğince, Boru Hatları ile Petrol Taşıma (BOTAŞ) tesislerinde düzenlenen programda, İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.
Programa, Vali Uğur Turan, AK Parti Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Belediye Başkanı Derya Bulut ile dernek üyeleri katıldı.
Son Dakika › Güncel › Vali Turan'dan TÜRKAV Ziyareti ve Deprem Anması - Son Dakika
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