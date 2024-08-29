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Vali Yavuz, Malatya'da deprem sonrası çalışmalarla ilgili bilgi verdi

"Malatya merkezi yeniden ve daha güzel inşa edeceğiz"

Rezerv alanlarında vatandaşın desteği önemli

MALATYA - Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte devam eden rezerv çalışmalarının hızlanması için vatandaşların kendilerine desteklerinin önemli olduğunu söyledi. Yavuz, ayrıca kendisine TOKİ konutu çıkan hak sahiplerinin ise biran önce evlerine taşınmasını isteyerek, "600'e yakın kalıcı konut teslim edildiği halde konutlarına yerleşemeyen vatandaşlarımız vardı" dedi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Yeşilyurt ilçesine bağlı mahalle muhtarları ile Kongre ve Kültür Merkezinde bir araya gelerek deprem sonrası devam eden yatırımlar hakkında istişarelerde bulundu. Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in de katıldığı toplantıda konuşan Vali Seddar Yavuz, son kararnameyle Malatya'ya atandığını ve 6 Şubat merkezli depremin etkilerini ortadan kaldırmak adına birlikte çalışacaklarını söyledi.

Yılmadan ve usanmadan gece gündüz demeden hep beraber Malatya'ya hizmet edeceklerini ifade eden Yavuz, "Deprem sadece binaları değil aslında hayallerimizi, umutlarımızı da bu ölçüde yıkmıştır. Dahası alıştığımız konfordan, düzenden bizi mahrum bırakmıştır. Dolayısıyla hiçbir şey 5 Şubat öncesi gibi olmayacak. Bunu yapmamız elbette mümkün değil. Neden? Çünkü can kayıplarımız var, hatıralarımız yıkıldı, anılarımız kayboldu ve bu hatıralar ve anılar kimisi bizim çocukluğumuzun sokaklarını ve evlerini bizden aldı" ifadelerini kullandı.

Öncelikle depremin etkilerini ortadan kaldırmak adına şehirde ve kırsalda yoğun şekilde inşaatların da devam ettiğini ifade eden Vali Yavuz, "Bu yüksek tempoyla inşallah yılsonuna kadar çok daha büyük başarılara imza atmış olacağız. Vatandaşlarımızın kalıcı konutlarını teslim etmiş olacağız. Malatya merkez ile ilgili olarak ihalelerimizin birçoğunun yaptık yapmaya devam ediyoruz. Özellikle rezerv alanlarda eğer Malatyalı kardeşlerimiz bize destek olurlarsa suratla inşaatta başlar ve en geç bir buçuk yıl içerisinde Malatya merkezi yeniden ve daha güzel inşa ederek, Doğunun başkenti Malatya kentini hep birlikte inşa etmiş oluruz" dedi.

Kırsal da köy konutlarının da inşaatlarının hızla devam ettiğini ifade eden Vali Seddar Yavuz, yaklaşık 7 binin üzerinde inşaatı ise Kasım yada Aralık ayı içerisinde bitirip teslim edeceklerini söyledi.

"Lütfen el ele verelim"

Zaman zaman yer tespitlerle ilgili olarak sıkıntılar yaşandığına da dikkat çeken Yavuz, "Mahalle sakinlerinin birbiriyle anlaşamaması ve bu konuyla ilgili sürüncemede kalması bizim de uzlaşmaya vermiş olduğumuz değer vesilesiyle biraz daha sorun yaşadığımız mahalleler söz konusu. Ama buradan bir kez daha sesleniyorum. Lütfen el ele verelim" ifadelerine yer verdi.

Özellikle yerinde dönüşüm konusunda daha hızlı ve daha süratli olunması çağrısında da bulunan Yavuz, "Bir kez daha buradan uyarımı ifade etmek istiyorum. Bizim yaptığımız konutların dışında yerinde dönüşüm yapmak isteyen kardeşlerimizin süratle belediyelere uğramalarını projelerini hazırlamalarını ve inşaatlara başlamalarını bu şehrin normalleşmesi açısından ya da yeni bir normali oluşturması bakımından fevkalade önemli olduğunun altını çizmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"600'e yakın kalıcı konut teslim edildiği halde konutlarına yerleşemeyen vatandaşlarımız vardı"

Kurada kalıcı konutları çıkan depremzedelerin barındıkları konteynerlerden de biran önce çıkması gerektiğini vurgulayan Vali Seddar Yavuz, "Konteynerde kalıp kalıcı konutlarını kiraya vermenin doğru bir yöntem olduğunu asla düşünmüyorum. Nitekim benim göreve başladığımda bin 980 adet kurası çıkmış ancak sözleşme imzalamamış kardeşimiz vardı. Tebligatları süratle yaptık, hatta 600'e yakın kalıcı konutun kendisine teslim edildiği halde konutlarına yerleşemeyen vatandaşlarımız vardı. Bunlara tek tek gittik ve dedik ki lütfen kalıcı konutlarınıza geçiniz. Bir taraftan kalıcı konutların yetersizliğinden şikayet edip diğer tarafta da kalıcı konutlardaki oturma oranının düşük olmasını izah etmek pek mümkün görünmüyor. Dolayısıyla hepimizin kapasiteyi yani teslim ettiğimiz kalıcı konutları kullanmalarını bekliyoruz" dedi.

Yeşilyurt ilçesinde bulunan İkizce Mahallesi'nde muhteşem yeni bir kent inşa edildiğini de ifade eden Yavuz, "Hepiniz oraya gittiğinizde aslında bizim nasıl bir kent ve şehir kurduğumuzu çok daha net bir şekilde göreceksiniz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlarımız, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız hep beraber bu şehri yeniden inşa ve ihya etmek için yola çıktık" ifadelerine yer verdi.

"Rezerv alanların sürekli aleyhinde olanların da anlamak gerçekten mümkün değil"

Rezerv alanların inşasına ilişkin de konuşan Vali Yavuz, kent merkezindeki çarşıda zemin sağlamlaştırılması adına çakılan fore kazıklarına değindi. Yeni Valilik binasının zeminine sırf 15.3 km fore kazık çakıldığını ifade eden Yavuz, "Bakırcılar çarşısı olarak bilinen alanın altında şu anda tam 300 kilometrelik fore kazık var. Yani Kayseri'ye kadar uzanan bir mesafe. Şunu söylemek istiyorum. Alt yapıya yaptığımız yatırımları hibe ediyoruz. Vatandaşlarımıza bu konuyla ilgili herhangi bir yansıtmamız söz konusu değil. O nedenle rezerv alanların sürekli aleyhinde olanların da anlamak gerçekten mümkün değil. Biz her bir vatandaşımızın hakkını hukukunu koruyacağız. Daha iyisini teslim edeceğiz" şeklinde konuştu.

"9 Eylül öncesi 583 derslik bitmiş olacak"

Yaklaşan yeni eğitim-öğretim sezonu öncesi de okul projeleri hakkında bilgiler veren Vali Seddar Yavuz, depremde kent genelinde 855 dersliğin kullanılamaz hale geldiğini ifade etti. 2024 yılında toplam 108 okul yatırımının bulunduğunu da ifade eden Yavuz, "9 Eylül 2024 tarihine kadar 42 projemiz toplam 583 dersliğimiz bitmiş, deprem nedeniyle kullanılamayan 855 dersliğin en az 583'i yani yüzde 68'i bitmiş olacaktır. Kasım 2024 ayı sonuna kadar ise toplam 52 okul, 723 derslik inşası tamamlanacaktır. 224 okulumuzun büyük onarımı yapılmış, 5 kurumun güçlendirilmesi devam etmekte olup, 6 kurumun güçlendirmesi ihale aşamasında ve 2 okulumuzun güçlendirme çalışması yine bakanlığımızdan onay geldikten sonra tamamlanacaktır. Dolayısıyla şu an için deprem öncesi konuma gelebilecek yakın bir tarihte bütün dersliklerimizi tamamlamış ve öğrencilerimizi hazırlayacağız. Bunun dışında yaptığımız konutlarda oturan evlatlarımızı da yine arkadaşlarından eğitim ortamından ayrılmamak üzere okullarına taşımak için gerekli planlamaları benim başkanlığımda arkadaşlar yaptı" diye konuştu.