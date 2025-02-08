Vali Yiğitbaşı\'ndan Kornea Nakli Hastasına Ziyaret

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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kornea nakli olan hastaya ziyarette bulundu.

Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş ile Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim üyeleri Doç. Dr. İbrahim Etem Ay ile Doç. Dr. Hamidu Hamisi Gobeka tarafından kornea nakli yapılan Bayram Çağlar'ı hastanede ziyaret etti.

Okumuş, Ay ve Gobeka, AFSÜ bünyesinde 2023'te kurulan Göz Bankası hakkında Vali Yiğitbaşı'na kornea nakilleri ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yiğitbaşı, gazetecilere, kornea nakli olan Çağlar'ın küçük yaşlardan beri görmeyle ilgi sorunları olduğunu belirterek, "Bugüne kadar burada 34 kişiye kornea nakli yapılmış. Bu sayılar ilerleyen yıllarda daha da artacaktır. Bir ay gibi kısa sürede nakil olan yeni hastamıza da tekrar geçmiş olsun diyoruz. Buradaki bu başarılardan dolayı bütün ekibe teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Çağlar da sol gözünde yüzde 50'nin altında görme kaybı yaşadığını, önceki yıllarda Ankara'da katarakt ameliyatı olduğunu anlattı.