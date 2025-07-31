Vali Yiğitbaşı\'ndan trafik kazası mağdurlarına ziyaret

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, geçirdiği trafik kazası sonrası 16 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Zafer Altınışık'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Vali Yiğitbaşı, Kızılören ilçesinde yaşayan Altınışık'a Beşiktaş forması hediye etti.

Altınışık, Vali Yiğitbaşı'na ziyaret ve forma için teşekkür etti.