Van Bahçesaray'da 200 milyon liralık yavru balık tesisi için altyapı çalışması başladı - Son Dakika
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Van Bahçesaray'da 200 milyon liralık yavru balık tesisi için altyapı çalışması başladı

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde, yıllık 300 milyon yavru balık üretim kapasiteli tesisin altyapı çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 200 milyon liraya mal edilmesi planlanan tesisin 1-1,5 yıl içinde tamamlanması ve bölgeyi önemli bir üretim merkezine dönüştürmesi hedefleniyor.

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle özel bir şirket tarafından kurulacak yavru balık üretim tesisinin altyapı çalışmalarına başlandı. Yıllık 300 milyon yavru balık üretim kapasitesine sahip olması planlanan tesisin, faaliyete geçmesiyle birlikte Bahçesaray'ın önemli bir yavru balık üretim merkezine dönüştürülmesi hedefleniyor.

Van Gölü'nün sodalı ve tuzlu suyunda yaşayan inci kefali başta olmak üzere su ürünleriyle öne çıkan Van, yeni yatırımlarla balık üretiminde de önemli bir merkez olma yolunda ilerliyor. Zengin su kaynakları ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Bahçesaray ilçesinde de balık üretimine yönelik önemli bir yatırım hayata geçiriliyor.

Bahçesaray'ın Subaşı Mahallesi'nde kurulacak yavru balık üretim tesisinin altyapı çalışmalarını AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Bahçesaray Kaymakamı Salih Kartal, AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ve beraberindekiler yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Türkmenoğlu, tesisin yaklaşık 1-1,5 yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Bahçesaray'ın en önemli özelliklerinden birinin temiz su kaynakları olduğunu belirten Türkmenoğlu, "Saklı bahçe diye tabir ettiğimiz Bahçesaray'ın en büyük özelliklerinden birisi suyu ve doğasıdır. Biliyorsunuz, su hayattır. Yeşillik insanın gönlüne bir ferahlık verir, yol da bir medeniyettir. Bahçesaray'ın yeşiliyle suyunu doğal olarak biliyoruz. Yolunu da inşallah en kısa sürede tünelle buluşturacağız. Ama burada farklı bir projeyi anlatmak için buradayız" dedi.

Bahçesaray'daki su kaynağının balık üretimi açısından önemli bir avantaj sağladığını ifade eden Türkmenoğlu, "Bahçesaray'ın suyu, Türkiye'deki su alanları içerisinde bakterisi sıfır olan, tertemiz bir su kaynağı. Haliyle bu su da balık üreticilerinin dikkatini çekiyor. Çünkü Türkiye'de balık üretiminin önemli bir kısmını Pınarbaşı ve Van Gölü'nden temin ediyoruz. Göldeki yıllık balık üretimimiz 12 bin ton civarında. Ama burada farklı bir şey var. Biz bu tesiste yavru balık üreteceğiz" diye konuştu.

'200 MİLYON LİRALIK YATIRIM'

Kurulacak tesisin bölge ekonomisine önemli katkı sunacağını belirten Türkmenoğlu, "Bahçesaray'ın bu küçük su kaynağının kenarında hummalı bir çalışma görüyorsunuz. Bu çalışma önümüzdeki 1-1,5 yıl içerisinde ilçemize büyük bir tesis kazandıracak. Bir yılda 300 milyon adet balık üretilecek olan bu tesis hem Bahçesaray'a, hem ülkemize katma değer oluşturacak. Bu yatırımın yaklaşık 200 milyon Türk lirasına mal edilmesi planlanıyor" dedi.

Kaynak: DHA

Balıkçılık, Bahçesaray, Ekonomi, Güncel, Çevre, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Bahçesaray'da 200 milyon liralık yavru balık tesisi için altyapı çalışması başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van Bahçesaray'da 200 milyon liralık yavru balık tesisi için altyapı çalışması başladı - Son Dakika
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