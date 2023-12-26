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Van Bahçesaray yoluna düşen çığ bölgeleri temizleniyor

Yolun kapalı olmasından dolayı düşen çığ bir facianın önüne geçildi

VAN - Van-Bahçesaray karayolu yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı 4 gün önce ulaşıma kapatıldı. 3 yıl önce çığ düşmesi sonucu 42 kişinin hayatını kaybettiği bölgeye bu yıl yolun kapalı olmasından dolayı düşen çığ bir facianın önüne geçildi.

Geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışı ve fırtınadan dolayı çığ düşmesi riskine karşı Van-Bahçesaray karayolu Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 22 Aralık 2023 günü ulaşıma kapatıldı. Kar yağışının durması, tipinin hafiflemesiyle Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 111. Şube Şefliği ekipleri, 8 iş makinesi ve 15 personelle yol açma çalışmalarına başladı. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye düştüğü bölgede sürdürülen çalışmalar devam ediyor. 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'ne yaklaşan ekipler, yola düşen irili ufaklı çığ bölgeleri temizleniyor. Bir taraftan yol açma çalışmaları bir taraftan yol genişletme çalışmaları sürüyor.

"Van-Bahçesaray yoluna çığ düştü"

4-5 Şubat 2020 tarihlerinde meydana gelen ve 42 kişinin ölümüyle sonuçlanan iki çığın düştüğü bölgeye yine çığ düştü. Karayolları ekipleri tarafından 4 gün önce yolun ulaşıma kapatılmasından dolayı bölgeye düşen çığlardan dolayı olumsuz bir durum yaşanmadı. Ekipler, sabahın erken saatlerinde bölgede yürüttükleri çalışmalarını saat 14.30'a olumsuz hava şartları ve çığ tehlikesi nedeniyle ara verdi. Çalışmalara yarın devam edilecek.

Yolun ulaşıma kapalı olduğu sürede ihtiyaçlarını gidermek için yaklaşık 250 kilometre daha fazla yol katederek Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden kent merkezlerine ulaşan Bahçesaraylı vatandaşlar, yolun yeniden ulaşıma açılmasını bekliyor.