Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Hizmete Açıldı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan konservatuvarın açılışı yapıldı.
Büyükşehir Belediyesinin kentte kültür ve sanat etkinliklere katılımın artırılması ve çocukların sanat dallarını öğrenmesi için başlattığı çalışmalara yenisi eklendi.
Hacıbekir Mahallesi Kültür Merkezi bünyesinde kurulan ve 17 eğitmenin görev aldığı konservatuvar, düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi işbirliğiyle açılan konservatuvarda Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, koro, müzik teorisi, resim, tiyatro, halk oyunları, çalgı eğitimi gibi bölümler ile bu bölümlere ait alt branşlar bulunuyor.
Açılışa katılan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Van'ın sadece bölgeye değil Türkiye'ye değer kattığını söyledi.
Van'ın bulunduğu coğrafi konum itibarıyla yüzyıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten Balcı, şunları kaydetti:
"Hep ifade ettiğim gibi Van sadece doğunun değil dünyanın orta Asya'ya açılan kapısıdır. Van hem kent olarak hem de insanlarıyla asaletli bir şehir. Bizler de Van'ın ihyası, inşası ve refahı için canla başla çalışıyoruz. Bugün de güzel bir hizmetin açılışı için bir araya geldik. Van, Türkiye'de konservatuvarı olmayan nadir büyükşehirlerden biriydi. Şimdi konservatuvarımızı hizmete açmış olduk. Van'da kadim ve kültürlü bir şehirdir. Kültür ve sanat, şehirlerin şehir olma özeliklerine büyük katkılar sağlayan alanlardır. Bence bu konservatuvar çocuklara, gençlere Van'ın geçmişine ve geleceğine olan saygıdır. Kültür ve sanat her şeydir. İnsanların hayata, yaşama ilişkin hayalleri, duyguları, tasaları, umutları, mutluluklarıdır. Bu nedenle buranın kentimize büyük katkı sağalacağını düşünüyorum."
Açılışın ardından Balcı ve beraberindekiler, konservatuvarı gezdi, öğrencilerle sohbet etti.
Açılışa, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, YYÜ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kaymakamlar, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, İpekyolu Belediye Başkan Adayı İsa Berge, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Özvan, daire başkanları katıldı.
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