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Van'da 11 yaşındaki çocuk iklim değişikliği sergisi açtı

Van\'da 11 yaşındaki çocuk iklim değişikliği sergisi açtı

Van'da Vatansever Gençler Derneği üyesi 11 yaşındaki Makbule Şevval Tutum, küresel iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla 'Çocuk Gözüyle İklim Değişikliği' konulu sergi açtı. Tutum, doğa olaylarından etkilenerek toplumda farkındalık oluşturmak için resim yapmaya karar verdiğini belirtti. Sergiye çeşitli yetkililer ve davetliler katıldı.

06.06.2024 12:31
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Van'da Vatansever Gençler Derneği üyesi 11 yaşındaki Makbule Şevval Tutum, küresel iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla "Çocuk Gözüyle İklim Değişikliği" konulu sergi açtı.

Van müzesinde düzenlenen serginin açılışında konuşan Tutum, yaşanan doğa olaylarından etkilendiğini, toplumda farkındalık oluşturmak adına resim yapmaya karar verdiğini söyledi.

Vatansever Gençler Derneği Genel Başkanı Veysel Taşdemir ise serginin hayırlara vesile olmasını diledi.

Dernek olarak toplumsal olaylara kayıtsız kalmadıklarını dile getiren Taşdemir, "Pandemi sürecinde ücretsiz maske dağıtımı, Kahramanmaraş depremlerinde 18 kişilik vatansever gençler arama kurtarma timi, son olarak iklim değişikliğinin önüne geçmek adına derneğimiz böyle bir çalışma içerisine girmiştir. Bu serginin ilimizde sergilenmesi konusunda emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Sergiye, İpekyolu Kaymakamı Abdülkadir Umut Kasman, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Vatansever Gençler Derneği Genel Başkanı Veysel Taşdemir, Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri FFederasyonu Genel Başkanı Ayhan Kahraman ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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