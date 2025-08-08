Van'da 800 Yataklı Şehir Hastanesi İnşaatı Başladı - Son Dakika
Van'da 800 Yataklı Şehir Hastanesi İnşaatı Başladı

08.08.2025 13:42
Vali Balcı, Edremit'te inşa edilecek 800 yataklı şehir hastanesinin kazı çalışmalarını inceledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Edremit ilçesinde yapılması planlanan şehir hastanesi için kazı çalışması yapılan alanda incelemelerde bulundu.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampüsünün yanında inşa edilecek hastane için kazı çalışması yürütülen alana giden Balcı, çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.

800 yataklı şehir hastanesinin inşaatına başlandığını belirten Balcı, hastanenin sadece Van'a değil bölge insanına hizmet vereceğini söyledi.

Kentte birçok sağlık yatırımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

"Gevaş ve Bahçesaray Devlet Hastaneleri açıldı. Başkale'nin 75 yataklı devlet hastanesi devreye giriyor Bostaniçi'nde 150 yataklı Muradiye ilçemizde 150 yataklı, Erciş ilçemizde 150 yataklı hastanelerinin bu sene ihalesi yapılacak. Gelecek yıl da Tuşba ilçemizdeki eski asker hastanesinin yerine 150 yataklı hastanenin temeli atılacak. Sağlık Bakanlığımıza ve bakanlık bürokratlarımıza verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Sağlık yatırımlarımız bittiğinde Vanlı hemşerilerimize şifa dağıtmaya her zaman olduğu gibi devam edecek."

İl Sağlık Müdürü Muhammet Tosun ise hastanenin 3 yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Söz konusu yatırımın kentin sağlık altyapısına önemli katkı sunacağını vurgulayan Tosun, "İl protokolümüzle Van Şehir Hastanesi inşaat sahasında incelemelerde bulunduk. Hastanemizin ek binası 800 yatak kapasitesiyle toplam 240 bin metrekare alanda inşa ediliyor. Yaklaşık bir aydır süren çalışmaların 2028'de tamamlanarak Van halkına hizmet verecek modern bir sağlık kampüsüne dönüşmesini planlıyoruz." dedi.

Kent genelinde sağlık yatırımlarının sürdüğünü dile getiren Tosun, kentin farklı noktalarında yeni hastaneler ve Aile Sağlığı Merkezlerinin yapımına devam edildiğini, bunların tamamlanmasıyla ilin önemli bir sağlık üssü haline geleceğini kaydetti.

Balcı'ya ziyaretinde AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Ayvaz Yeler eşlik etti.

Kaynak: AA

