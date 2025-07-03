Van'da 97 Kilo Skunk Ele Geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin düzenlendiği 2 ayrı operasyonda, 97 kilo skunk ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Başkale ilçesi Sallıdere Mahallesi Dereboyu bölgesinde 1 Temmuz'da istihbarata dayalı 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerin aramalarında, İran'dan katır sırtında yurda sokulduğu belirlenen 97 kilo skunk ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Haber: Gülay KUYUCU/VAN,
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