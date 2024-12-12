Van'da Ağrı Pili Uygulaması Başladı

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Van'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "ağrı pili" uygulaması başladı.

Van'da yaşayan 50 yaşındaki Nevzat Gün, yıllardır çektiği ağrılarından hastanede taktığı "ağrı pili" sayesinde kurtuldu.

Algoloji Kliniğinden Uzman Dr. Mevlüt Gökhan Sucu, hastanın bacaklarında ağrı şikayetiyle hastanelerine başvurduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"İlaç tedavimizi, girişimsel işlemlerimizi uyguladık. Hastamız uygulamaya cevap vermeyince daha ileri bir tedavi olan ağrı pilini taktık. Bu uygulamayı Van'da ilk kez yaptık. Hastamız daha önce Ankara'ya gitti. Ağrı pilinin Van'da da takılacağını öğrendi. Yaptığımız tetkiklerde hastamıza ağrı pili takılmasının uygun olacağını gördük."

Uygulamanın ardından ağrılarının azaldığını aktaran Gün ise "15 yıldır şiddetli ağrılarım vardı ancak son zamanlarda bu ağrılar dayanılmaz hale geldi. Bir gün bile ağrı hissetmemek benim için büyük bir mutluluktu. Tüm ilaçları denememe rağmen bir türlü fayda göremedim. Vücudumda ağrı oluşmaya başladığında pil devreye giriyor ve bölgeyi uyarıyor. Bu pil sayesinde ağrılarım çok hafifledi ve şu an kendimi rahat hissediyorum." ifadelerini kullandı.