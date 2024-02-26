Van\'da Aile Akademisi ve Anne Üniversitesi mezuniyet töreni düzenlendi

Van Valiliği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Van Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilen "Aile Akademisi" kapanış programı ve "Anne Üniversitesi" mezuniyet töreni düzenlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ailelere yönelik eğitim çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, "Aile Akademisi" ve "Anne Üniversitesi" projelerini hayata geçirdi.
Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli konferans salonunda düzenlenen programda 6 hafta süren eğitimlere katılan 150 anne için mezuniyet ve kep atma töreni düzenlendi.
Törene katılan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, kadının gücünün Van'ın, Türkiye'nin gücü olduğunu belirtti.
Van'da büyük projelerin hayata geçirildiğini ifade eden Balcı, "Kadınların problemlerini azaltmak, dertlerine derman olmak için çok güzel işler yapıyoruz. Ben şuna inanıyorum kadının gücü Van'ın, Türkiye'nin gücü demek. Bizler kadının aklına, üretkenliğine değer veriyoruz. Kadının aklından, yeteneklerinden yararlanmayan toplumların, vücudunun yarısı felçli olan insanlara benzediğini ifade etmek istiyorum. İlin Valisi ve Belediye Başkan Vekili olarak devletimizin ve milletimizin imkanlarını, kaynaklarını, devletin ve milletin gerçek sahibi milletimize özellikle de kadınlarımıza harcamaktan büyük mutluluk duyuyorum." diye konuştu.
Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projelere de değinen Balcı, şöyle devam etti:
"Şimdiye kadar 111 anaokulu yaptık, 9 tane daha yapıyoruz. Bu kadınlara destektir. Çünkü kadınların en kıymetlileri çocuklarıdır. Çocukların geleceğine katkı sağlıyoruz. Van'da 100 tane aile destek merkezimizi kurduk ve yaklaşık 30 bin kadın buralarda eğitim alıyor. 100 okulu restore ederek köy yaşam merkezleri kurduk. 75 bin kadını gezi programlarına gönderdik. Yaklaşık 25 bin kadın tiyatro, sinema, söyleşi ve geziye katıldı. Çocuklar için etüt merkezleri kurduk. Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan 20 bin öğrenci 3 bin öğretmenden eğitim alıyor. 500 çocuğumuza şeker ölçüm cihazı veriyoruz. Artık parmakları delinmiyor. 100 bin kadına, Kadın Sağlık Hareketi kapsamında sağlıkçılarımız tarafından eğitimler verildi. Çocuklarımız daha çok spor yapsınlar diye 75 halı saha yapıyoruz. İlimize 3.5 milyon kitap kazandırdık. Okulların kütüphanelerini kitapla doldurduk. Eski Vali Evi'ni engelliler için okula çevirdik."
İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan ise bölgede annelerin artık her platformda aktif rol aldığını ifade ederek, Balcı'ya ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.
Van YYÜ'de iki çocuğuyla birlikte üniversite okumanın gururunu yaşadığını anlatan Semiha Sönmez ise çok güzel bir programa katıldığını belirtti.
Sertifikalarını alan annelerin kep atmasıyla sona eren programa Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, il protokolü ve davetliler katıldı.
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