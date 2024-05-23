Van'da Fırın ve Tandırevlerine Denetim - Son Dakika
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Van'da Fırın ve Tandırevlerine Denetim

Van\'da Fırın ve Tandırevlerine Denetim

Van Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığının korunması amacıyla kentteki fırın ve tandırevlerini denetledi. Zabıta ekipleri, gıda mühendisleri eşliğinde iş yerlerinde gramaj, maske ve eldiven kullanımı, ruhsat kontrolü gibi birçok konuyu denetledi. Eksiklikleri tespit edilen işletmelere uyarı yapıldı ve cezai işlem uygulanacak.

23.05.2024 14:37
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Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki fırın ve tandırevlerini denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, gıda mühendisleri eşliğinde fırın ve tandırevlerinde denetim yapan ekipler, ekmeklerin gramajını, maske ve eldiven kullanımını, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını kontrol etti.

Ayrıca ürünlerin, son tüketim tarihleri, ürün ve malzemeleri saklama koşulları, çalışanların kişisel temizliği, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğunu da denetlendi.

Zabıta Daire Başkanı Cahit Turan'ın da katıldığı denetimde, eksiklikleri tespit edilen işletmeler hakkında tutanak tutuldu, uyarı yapıldı.

Gıda mühendisi Elif Bağlayıcı Güngör, "Fırın ve tandır evlerini denetliyoruz. Eksiği olan işletmelerimizi uyardık. Uyardığımız işletmelerimiz daha sonra tekrar denetlenecek. Eğer eksikleri giderilmemiş ise cezai işlem uygulanacak." dedi.

Kaynak: AA

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