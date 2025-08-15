Van'da Güneş Enerjisi Yükseliyor - Son Dakika
Van'da Güneş Enerjisi Yükseliyor

15.08.2025 10:51
Van'da 7 güneş enerji santrali yılda 800 milyon lira ekonomik katkı sağlıyor.

Van'da devlet desteğiyle kurulan 7 güneş enerji santralinde (GES) üretilen 200 bin kilovatsaat enerjiyle ekonomiye yılda 800 milyon lira katkı sağlanıyor.

Güneşli gün sayısının fazla olduğu iller arasında yer alan Van'da, güneş enerjisi santrali sayısı da her geçen gün artıyor.

Devletin sunduğu desteklerden yararlanarak kent merkezi ile ilçelerde uygun olan alanlara güneş enerjisi santralini kuran yatırımcılar, çevre dostu enerji üretimiyle ekonomiye de katkı sunuyor.

Kent merkezi ile ilçelerde toplam 200 megavat kapasiteli 7 GES'te üretilen enerji, nakil hatlarına aktarılıyor.

Söz konusu 7 GES'ten üretilen enerjiyle ekonomiye yılda 800 milyon lira katkı sağlanıyor

Tuşba ilçesine bağlı Arısu Mahallesi'nde 800 bin metrekare alana kurulan GES'te incelemelerde bulunan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, AA muhabirine, masrafsız, yenilenebilir ve temiz bir elektrik üretim yöntemi olarak öne çıkan GES'lerin, Türkiye'nin enerji ihtiyacının karşılanmasına büyük katkı sağladığını söyledi.

Güneşli gün sayısının en fazla olduğu illerden Van'da güneş enerjisi santrali sayısının da her geçen gün arttığını belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de en çok rağbet gören sektörlerden biri de yenilenebilir enerji piyasasıdır. İlimizde çok önemli düzeyde güneş enerjisi potansiyeli mevcut. Bakanlıklarımız ve ilgili kurumlar tarafından bunların tespitleri yapılarak ona göre lisanslar veriliyor. İlimizde bu yatırımlar gerçekleşiyor. Van'da küçük tesisler hariç özel sektör tarafından devlet desteğiyle kurulan lisanslı 7 güneş enerji santrali bulunuyor. Kurulu güç 200 megavat civarındadır. Ülke ekonomisine yıllık 800 milyon lira katkı sağlıyor. Bu çok önemli. Van güneşin şehridir. Rakım yüksek olduğu için güneş ışınlarını direkt alıyor."

Van'ın güneş enerjisi potansiyelini yüksek olduğuna dikkati çeken Türkmenoğlu, "Hal böyle olunca burası güneş enerji santralini kurmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Bu şansı değerlendirmek istiyoruz. Biz de bu tesislerimizi sürekli ziyaret ediyoruz. Van'ın her alanda kalkınması, yatırımların artması için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Van'da Güneş Enerjisi Yükseliyor

SON DAKİKA: Van'da Güneş Enerjisi Yükseliyor - Son Dakika
