Van'da Kaçakçılık Operasyonu: 25 Gözaltı

Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda silah, fişek ve çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 12-19 Nisan'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 20 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 2 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 18 tabanca fişeği, 5 silah parçası, 1553 paket sigara, 1020 litre akaryakıt, 300 cinsel içerikli macun, 260 kilogram açık tütün, 14 cep telefonu aksesuarı ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı.