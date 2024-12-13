Van'da Kar Yağışı Çocukları Sevindirdi

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Van beyaza büründü

Kar çocukların neşe kaynağı oldu

VAN - Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, çocukların ise neşe kaynağı oldu.

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altında alan kar yağışı Van'da da akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Kar yağışı ile birlikte Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi sürücüler yoğun kar yağışı altında seyrederken, Van- Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımı ile Türkiye'nin en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi de yoğun kar yağışından dolayı ulaşıma kapatıldı. Karayolları Van 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri Kurubaş Geçidi'nde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı ile birlikte 131 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, Van genelinde okullar 1 gün tatil edildi. Akşam geç saatlerde okulların tatil olduğunu öğrenen öğrenciler, sokağa inerek kardan adam yapıp doyasıya eğlendiler.