 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
VAN'da 451 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

VAN'da 451 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Van'da gece başlayan kar yağışı sonucunda 451 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Van'ın Bahçesaray, Başkale, Çatak ve Gevaş ilçelerinin tüm mahalle ve mezra yolları da kardan dolayı ulaşıma kapandı.

VAN\'da 451 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
27.01.2024 - 11:35,
Abone Ol

VAN'da gece yağan kar nedeniyle 451 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri yolları açmak için çalışma yürütüyor.

Kentte, gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar sürdü. Kar kalınlığı kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştı. Kar yağışı ile daha önce açılan yollar, tekrar kapandı. Kentte 176 mahalle ve 275 mezra olmak üzere 451 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van'ın Bahçesaray, Başkale, Çatak ve Gevaş ilçelerinin tüm mahalle ve mezra yolları kardan ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada, kar, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle 22 Aralık 2023'ten beri kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolunda da halen ulaşım sağlanamıyor.

Tüm mahalle ve mezra yollarının kapalı olduğu Başkale ilçesinde de gece etkili olan yağışla birlikte kar kalınlığı, ilçe merkezinde 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise yer yer 1 metreye ulaştı. Günlerdir dondurucu soğukların etkili olduğu ilçede sabah, esnaf küreklerle dükkanlarının önün açarken, Başkale Belediyesi, Karayolları ve Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de kapanan yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Bahçesaray, Başkale, Van, Ulaşım, Hava Durumu, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel VAN'da 451 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika


11:49
Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması
11:22
Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
11:04
Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36
CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30
Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22
Ankara'da simide yüzde 50 zam Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18
'Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor' diyen Selen Görgüzel linç ediliyor "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05
İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma

Son Dakika
11:49 Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması
11:22 Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
11:04 Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36 CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30 Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22 Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18 "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05 İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma
09:59 Fransa'da şarap üreticilerinden protesto: Binlerce litre şarabı yola döktüler
10:01 Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 12:07:41. #1.11#
SON DAKİKA: VAN'da 451 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement