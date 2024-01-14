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671 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı - Son Dakika
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671 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı

Van'da dün gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı 1 metreyi geçerken, 671 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Bahçesaray ilçesine 16 kilometre uzaklıktaki Doğanyaya Mahallesi'nde yaşayan muhtar Hidayet Arvas, karlar altında kalan ahırdaki koyunlarını dışarı çıkarmak için 4 metre uzunluğunda bir tünel açtı.

671 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı Van\'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı
14.01.2024 - 10:45,  Güncelleme: 11:46
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Van'da etkili olan ve yükseklerde 1 metreyi aşan kar yağışı nedeniyle kentte 671 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Bahçesaray ilçesine 16 kilometre uzaklıktaki Doğanyaya Mahallesi'nde yaşayan muhtar Hidayet Arvas, karın kapladığı ahırda bulunan koyunları 4 metrelik kar tüneli açarak dışarı çıkarıp besledi.

671 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı

671 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Van'da dün gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı merkezde 15 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi geçti. Kar nedeniyle Van'da 330 mahalle ve 341 mezra olmak üzere toplam 671 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların tekrar açılması için büyükşehir belediyesi karla mücadale ekipleri yoğun bir çalışma başlatırken, kent merkezinde de kar temizleme çalışması yapıldı.

671 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı

YAĞIŞ PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

Van Büyükşehir Belediyesi 390 araç ve 618 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji yetkilileri kar yağışının pazartesi gününe kadar aralıklarla devam edeceğini, geceleri de buzlanma ve don olabileceğini bildirdi.

671 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı

KOYUNLARI ÇIKARMAK İÇİN 4 METRELİK KAR TÜNELİ AÇTI

Kar yağışının en etkili olduğu Van'ın Bahçesaray ilçesindeki yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metrenin üzerine çıktı. İlçeye 16 kilometre uzaklıktaki Doğanyayla Mahallesi'nde yaşayan muhtar Hidayet Arvas, kar altındaki ahırda bulunan koyunlarını 4 metre uzunluğunda kar tüneli açarak dışarı çıkarıp, besledi.

671 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı
Kaynak: DHA
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