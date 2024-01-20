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Van'ın İpekyolu ilçesinde kaybolan 12 yaşındaki çocuk ölü bulundu - Son Dakika
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Van'ın İpekyolu ilçesinde kaybolan 12 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Van'ın İpekyolu ilçesinde dün evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 12 yaşındaki Veysel Taşar'ın cansız bedeni mahalle yakınlarında bulundu. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsinin ardından çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi ve mahalle mezarlığında toprağa verildi. Çocuğun ölümüne ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

Van\'ın İpekyolu ilçesinde kaybolan 12 yaşındaki çocuk ölü bulundu
20.01.2024 - 18:39,
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Van'ın İpekyolu ilçesinde dün evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 12 yaşındaki çocuk ölü bulundu.

Hacıbekir Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde evden çıkan Veysel Taşar'dan haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu.

Başlatılan arama çalışmalarında çocuğun mahalle yakınlarında cansız bedeni bulundu.

Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen çocuğun cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Çocuğun ölümüne ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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İpekyolu, Van, Adli Tıp, Cinayet, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'ın İpekyolu ilçesinde kaybolan 12 yaşındaki çocuk ölü bulundu - Son Dakika


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