Van'da Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
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Van'da Kaza: 5 Yaralı

Van\'da Kaza: 5 Yaralı

Van-Hakkari yolunda otomobil bariyerlere çarptı, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

28.12.2024 12:48
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Van'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Van- Hakkari kara yolunun Kurubaş Geçidi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 34 MGP 301 plakalı otomobil, demir bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hasar oluşan araçtaki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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