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Van'da Kış Yüzme Şenliği: Muradiye Şelalesi'nde buz gibi suya girip yüzdüler - Son Dakika
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Van'da Kış Yüzme Şenliği: Muradiye Şelalesi'nde buz gibi suya girip yüzdüler

Van'ın Muradiye ilçesinde düzenlenen 'Kış Yüzme Şenliği'nde, Van Gölü Aktivistleri Derneği üyesi yaklaşık 50 kişi, Muradiye Şelalesi'nin buz gibi suyunda yüzdü. Etkinlikte ayrıca İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

27.01.2024 - 15:37,  Güncelleme: 15:40
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VAN'ın Muradiye ilçesinde bir grup, kentin kış turizmine dikkat çekmek için Muradiye Şelalesi'nin döküldüğü noktada buz gibi suya girip, yüzdü.

Van Gölü Aktivistleri Derneği üyesi yaklaşık 50 kişi, Muradiye Belediyesi'nin de destekleriyle bu yıl 5' incisini gerçekleştirdikleri 'Kış Yüzme Şenliği'nde bir araya geldi. Kentin doğal güzelliklerine dikkat çekmek için yapılan şenlikte grup, eksi 6 derece hava sıcaklığında binlerce kişinin ziyaret ettiği Muradiye Şelalesi'nin buz gibi suyunda yüzdü. Etkinlikte İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki de gösteren grup, 'Kahrolsun İsrail' ve 'Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın' sloganları attı.

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Akdoğan, Bu soğuk havda, kış gününde Van Gölü Aktivistleri Derneği'nden bir grup gönüllü, Muradiye şelalesinde suya girerek bu bölgenin turizm açısından önemine dikkat çekti. Ayrıca Van Gölü Aktivistleri Derneği ve Muradiye Belediyesi olarak Filistin'de yaşanan insanlık dramına da bu vesileyle dikkat çekmek ve kamuoyuna Filistin'in yanında olduğumuz mesajını vermek istedik dedi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Dr. Erdoğan Özel ise Aslında 4 mevsimde turizm açısından Van Gölü ve çevresi turizm açısından harika bir yer. Bu etkinliğimizde bir Filistin'de yaşanan katliama dikkat çekmek istedik. Biz dernek üyeleri olarak Filistin halkının yanındayız. Bu vesileyle İsrail'i kınıyoruz dedi. (DHA)

Van\'da Kış Yüzme Şenliği: Muradiye Şelalesi\'nde buz gibi suya girip yüzdüler
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Van'da Kış Yüzme Şenliği: Muradiye Şelalesi'nde buz gibi suya girip yüzdüler - Son Dakika
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