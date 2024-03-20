Van'da LÖSEV tarafından lösemili çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi - Son Dakika
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Van'da LÖSEV tarafından lösemili çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi

Van\'da LÖSEV tarafından lösemili çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi

Van'da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından düzenlenen iftar programında konuşan LÖSEV Sosyal Hizmetler Genel Koordinatörü Jülide Akay, LÖSEV'in yardımlaşma ve dayanışma ruhunu artırarak çocukların ve ailelerin yüzünü güldürdüğünü belirtti. AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise sağlık sektörünün önemine vurgu yaparak desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

20.03.2024 20:37
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Van'da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından lösemili çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi.

İskele Öğretmenevinde düzenlenen programda konuşan LÖSEV Sosyal Hizmetler Genel Koordinatörü Jülide Akay, LÖSEV'in 25 yılda yardımlaşma ve dayanışma ruhunu artırarak, her geçen gün daha fazla çocuğun ve ailenin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Ramazanın sevgi ve hoşgörü ayı olduğunu ifade eden Akay, şöyle konuştu:

"İnsanlar arasında birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sağlayan paylaştığımız sofralardır. Ramazanla birlikte bir aile olarak paylaşmaktan da oldukça mutluyuz. Sizlerin yanınızda olduğumuzu ve her zaman desteğimizi hissetmenizi bilmenizi istiyoruz. Sizler, LÖSEV için çok değerlisiniz. Birlikte, sevgi ve dayanışma ile her zorluğun üstesinden gelebiliriz. Bu iftar programı, sadece bir yemek değil, aynı zamanda bir araya gelme ve birlikte olma fırsatıdır. Birbirimize güç vermek ve moral sağlamak için buradayız."

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kayatürk, sağlığın önemine vurgu yaparak, "Diğer birçok sektörde olduğu gibi sağlık sektörünün de vatandaşlarımızın ihtiyacına hizmet sunması için büyük bir çaba gösteriyoruz. Van depreminden sonra yaklaşık 40 bin konut yaptık. Bunları yaparken de en çok hastanelere önem verdik. Sizlerle birlikte mücadelemiz devam edecek ve her türlü katkıyı sunmaya hazırız." dedi.

Program, çocuklara Hacivat ve Karagöz oyununun izletilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

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