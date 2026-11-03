Van\'da rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit oldu

AİLESİNE ŞEHADET HABERİ VERİLDİ

Van'ın Çaldıran ilçesi Alparslan Hudut Karakolu'nda görevi başında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'in şehadet haberi Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çerkezköy Garnizon Komutanı Tuğgeneral Günal Budak, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve diğer yetkililer, şehidin eşi Hazel Şahin'in Kapaklı'nın Yıldızkent Mahallesi'ndeki evine gidip, şehadet haberini verdi. Acı haberi alan 6 aylık bir çocuk annesi Hazel Şahin, büyük üzüntü yaşadı.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, ailenin acısına ortak olduklarını söyledi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, mahalle sakinleri de aileye taziye ziyaretinde bulundu. Şehit Uzman Çavuş Oğuz Şahin, yarın Edirne'nin yarın Uzunköprü ilçesi Kavakayazma köyünde ikindi vakti toprağa verilecek.

Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ),