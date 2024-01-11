Van'da Regaip Kandili'nde Filistinliler için dualar edildi

VAN - Van'da üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili dolayısıyla camilere akın eden vatandaşlar, saldırı altındaki Gazze için dualar etti.

Rahmet, mağfiret ve bereket iklimi üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle Van İl Müftülüğü tarafından Ulu Camii'nde bir program düzenlendi. Program kapsamında camilere akın eden Vanlılar, geceyi namaz ve dualarla idrak etti. Camide Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahi ve kasideler okundu. Cemaat, daha sonra Gazze'ye yönelik saldırıların durması ve bölgede yeniden huzurun tahsis edilmesi için dua etti.