Van\'da şehitler için mevlit okutuldu

Van'da, Pençe-Kilit operasyonlarında şehit olan askerler ve tüm şehitler için mevlit okutuldu.
Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesince Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okunmasıyla devam eden programda konuşan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, vakıflarının vatan ve milletin ebedi varlığını ve devletin bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek amacıyla tarihe altın sayfalar yazdıran gazilerin ve şehitlerin hatıralarını yaşatmayı amaç edindiğini söyledi.
Vatanın, dört bir yanı sınırlarla çevrili bir toprak parçası olmadığını belirten Aylar, şunları kaydetti:
"Vatan, kanıyla toprağı sulamış şehittir. Vatan bir uzvunu feda ederken diğerini düşünmeden verecek olan gazidir. Vatan, evladının toprağını gözyaşlarıyla sulayan anadır, babadır, en asil yardır. Bu toprak, yağmur yağdığında neden güzel kokar? Her bir yağmur damlası aziz şehitlerimizin kanıyla sulanmış topraktan bizlere şehitlerimizin kokusunu getirir. Aslında kokan toprak değil, kendi kanımız, kendi canımız, kendi özümüzdür. Bir anne, babanın bu dünyadaki belki de en zor en ağır imtihanlarından birisi evladını kaybetmektir. Aynı şekilde eşini, annesini, babasını, kardeşini kaybetmiş olmanın acısını da sadece yaşayanlar anlayabilir. Şehitlerimiz sizlerin olduğu kadar artık bu milletin de canından birer parçadır. İnşallah milletçe emanetlerine sahip çıkacak, şehitlerimizin ruhlarını asla ve asla incitmeyeceğiz, gazilerimizi asla yalnız bırakmayacağız."
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Van Temsilcisi Hakan Kahraman da "Bu millet, tarihin her döneminde ne zaman birbiriyle kenetlenmiş ve hem hal olmuş ise o zaman dünyaya hükmetmiştir. Dünyaya hoşgörü, adaleti getirmiştir. Şehitlerimiz ve gazilerimiz şuna emin olsunlar ki ihanetleri yok etmek için her şeyimizle hazırız ve güçlüyüz." diye konuştu.
Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan askerler ve tüm şehitler için dua edilmesiyle sona eren programa, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.
Son Dakika › Güncel › Van'da şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika
Sakarya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginde açılan 'İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın' pankartı apar topar kaldırıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mesai saatlerinin 40 saate düşürüleceği tartışmalarıyla ilgili uyarılarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Son zamanlarda çalışma hayatıyla ilgili bizim dışımızda çokça yorum ve haberler olduğunu görüyoruz. Doğrudan bizden bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberleri dikkate almayın." dedi.
Ünlü oyuncu Wilma Elles, katıldığı bir etkinlikte Haberler.com'a yaptığı açıklamada dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Elles, "Özellikle telefondan çok fazla dolandırıcılık yapılıyor. Çok dikkat edin. Hiçbir zaman kimseye çok fazla güvenmeyin." dedi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelede 0-0'lık eşitlik var.
Ankaragücü, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, istifa sinyali verdi. Genç teknik adam, "Bu akşam başkan ile konuşup gereğini yapacağım" dedi.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel, Kasımpaşa maçı öncesi sakatlandı. İrfan'ın adale sakatlığı ve yırtık oluştuğu belirtilirken, Osayi'nin durumu henüz net değil.
Ajda Pekkan, omuz ameliyatının ardından enerjisi ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyarak hayatının ilk stadyum konserini verecek. Ünlü isimlerin de yer alacağı konserde en pahalı bilet 15 bin TL olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak görüşmeleri sürecinde Yeniden Refah Partisi'nin istediği Sakarya'da vatandaşlara hitap etti. Alanda 60 bin kişi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Resmi rakam şu anda meydanda elhamdülillah 60 bin kişi var. Zaten Sakarya'ya da bu yakışır. Bizim Sakarya ile aramızdaki muhabbeti ancak gönül gözüyle bakanlar görebilir" dedi.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde metruk yapıya yeni doğmuş erkek bebeği bıraktıktan sonra kaçan ve polisin çalışması sonucu yakalanan M.C.'nin ifadesi ortaya çıktı. M.C.'nin bebeği bıraktıktan sonra pişman olduğunu söyledi öğrenildi.