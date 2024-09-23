Van\'da Selde Konteynerden Son Anda Kurtulan Öğrencinin Korku Dolu Anları

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Selde sürüklenen konteynerden son anda kurtuldu

VAN - Van'ın Başkale ilçesine bağlı Ömerdağı Mahallesi'nde selde yaklaşık 200 metre sürüklenip kullanılamaz hale gelen yaşam konteynerinde üniversite sınavlarına hazırlanan Zeynep Şener, son anda sel sularına kapılmaktan kurtuldu.

Başkale ilçesine yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Ömerdağı Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü etkili olan sağanak sele neden olurken, taşan dere kenarındaki evlerin bahçeleri ile bazı ahırları da su basmıştı. 20 Şubat 2020'de İran'ın Khoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından sınıra yakın bölgede evleri zarar gören vatandaşlara dağıtılan, içinde üniversite sınavlarına hazırlanan 16 yaşındaki Zeynep Şener isimli kız öğrencinin sel sularının 200 metre sürüklediği ve daha sonra parçaladığı konteynerden son anda kurtulduğu ortaya çıktı.

Selin geldiği sırada cuma namazında olduğunu ifade eden konteynerin sahibi Servet Şener, yaşananları anlattı. Şener, "Konteyner benimdi. Ben o esnada cumadaydım. Çocuklarım ders çalışıyordu. Sel gelir gelmez hemen dışarı çıkmışlar. Biz geldiğimizde konteyner 200-300 metre sürüklenip buraya kadar gelmişti. Mağduruz, dışarıdayız. Üniversiteye hazırlanan 2 öğrencim var. 9 kişi o konteynerde kalıyorduk, depreme dayanıklı olduğu için. Konteynerdeki tüm eşyalarımız sele kapılıp gitti" dedi.

Korku dolu anlar yaşayan üniversite hazırlık yapan Zeynep Şener ise sel sularına kapılmaktan son anda kurtulduğunu belirtti. Şener, "Konteynerde yaklaşık bir senedir ders çalışıyordum. Tableti şarja takmaya gitmiştim. Küçük bir sel geldi ve önce evimize kadar gelmedi. Annem çağırdı, mutfak kısmına çadır koymasına yardımcı olmamı istedi. Kitaplarımı konteynerden almaya gelmiştim. O sırada ben daha kitapları almadan büyük sel geldi ve konteyneri alıp götürdü. Sele kapılmaktan son anda kurtuldum. Üniversite sınavına hazırlanıyordum, tüm kitaplarım gitti" diye konuştu.

Yol, köprü ve tarım arazilerinin zarar gördüğü mahalleye, Devlet Su İşleri, Van Büyükşehir ve Başkale belediyelerine bağlı iş makineleri ile temizlik çalışması başlatıldı.

Mahallenin eski muhtarı Miraz Acar da, her yıl sele maruz kaldıklarını belirterek, Devlet Su İşleri yetkililerine seslendi. Acar, "22 sene muhtarlık yapım. Köyümüze sel kanalının yapılması için çok sayıda dilekçemiz var. Geçen yıl dere yapılması için tüm çalışmalar yapıldı. Maalesef yapım işi başlamadı. Ödenek olmadığı gerekçesiyle ve biz her yıl bu haldeyiz. Sel gelip bize zarar veriyor" ifadelerini kullandı.