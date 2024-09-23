Van'da Selde Konteynerden Son Anda Kurtulan Öğrencinin Korku Dolu Anları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van'da Selde Konteynerden Son Anda Kurtulan Öğrencinin Korku Dolu Anları

Geniş Video İzle

Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen sel felaketi sırasında üniversite sınavlarına hazırlanan Zeynep Şener, 200 metre sürüklenen konteynerden son anda kurtuldu. Aile yaşadığı korkulu anları ve selin verdiği zararı anlattı.

23.09.2024 14:41  Güncelleme: 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selde sürüklenen konteynerden son anda kurtuldu

VAN - Van'ın Başkale ilçesine bağlı Ömerdağı Mahallesi'nde selde yaklaşık 200 metre sürüklenip kullanılamaz hale gelen yaşam konteynerinde üniversite sınavlarına hazırlanan Zeynep Şener, son anda sel sularına kapılmaktan kurtuldu.

Başkale ilçesine yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Ömerdağı Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü etkili olan sağanak sele neden olurken, taşan dere kenarındaki evlerin bahçeleri ile bazı ahırları da su basmıştı. 20 Şubat 2020'de İran'ın Khoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından sınıra yakın bölgede evleri zarar gören vatandaşlara dağıtılan, içinde üniversite sınavlarına hazırlanan 16 yaşındaki Zeynep Şener isimli kız öğrencinin sel sularının 200 metre sürüklediği ve daha sonra parçaladığı konteynerden son anda kurtulduğu ortaya çıktı.

Selin geldiği sırada cuma namazında olduğunu ifade eden konteynerin sahibi Servet Şener, yaşananları anlattı. Şener, "Konteyner benimdi. Ben o esnada cumadaydım. Çocuklarım ders çalışıyordu. Sel gelir gelmez hemen dışarı çıkmışlar. Biz geldiğimizde konteyner 200-300 metre sürüklenip buraya kadar gelmişti. Mağduruz, dışarıdayız. Üniversiteye hazırlanan 2 öğrencim var. 9 kişi o konteynerde kalıyorduk, depreme dayanıklı olduğu için. Konteynerdeki tüm eşyalarımız sele kapılıp gitti" dedi.

Korku dolu anlar yaşayan üniversite hazırlık yapan Zeynep Şener ise sel sularına kapılmaktan son anda kurtulduğunu belirtti. Şener, "Konteynerde yaklaşık bir senedir ders çalışıyordum. Tableti şarja takmaya gitmiştim. Küçük bir sel geldi ve önce evimize kadar gelmedi. Annem çağırdı, mutfak kısmına çadır koymasına yardımcı olmamı istedi. Kitaplarımı konteynerden almaya gelmiştim. O sırada ben daha kitapları almadan büyük sel geldi ve konteyneri alıp götürdü. Sele kapılmaktan son anda kurtuldum. Üniversite sınavına hazırlanıyordum, tüm kitaplarım gitti" diye konuştu.

Yol, köprü ve tarım arazilerinin zarar gördüğü mahalleye, Devlet Su İşleri, Van Büyükşehir ve Başkale belediyelerine bağlı iş makineleri ile temizlik çalışması başlatıldı.

Mahallenin eski muhtarı Miraz Acar da, her yıl sele maruz kaldıklarını belirterek, Devlet Su İşleri yetkililerine seslendi. Acar, "22 sene muhtarlık yapım. Köyümüze sel kanalının yapılması için çok sayıda dilekçemiz var. Geçen yıl dere yapılması için tüm çalışmalar yapıldı. Maalesef yapım işi başlamadı. Ödenek olmadığı gerekçesiyle ve biz her yıl bu haldeyiz. Sel gelip bize zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

Van\'da Selde Konteynerden Son Anda Kurtulan Öğrencinin Korku Dolu Anları
Kaynak: İHA

Hava Durumu, Başkale, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Selde Konteynerden Son Anda Kurtulan Öğrencinin Korku Dolu Anları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:59 Bu görüntünün bedeli ağır oldu Bakanlıktan belediyeye 2.5 milyon lira ceza Bu görüntünün bedeli ağır oldu! Bakanlıktan belediyeye 2.5 milyon lira ceza
13:53 İsrail’den Lübnan’a saldırı Ölü sayısı 100’e yükseldi, 400’den fazla yaralı var İsrail'den Lübnan'a saldırı! Ölü sayısı 100'e yükseldi, 400'den fazla yaralı var
13:37 Ümraniye’de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi Emniyet’ten 3 ayrı mesaj Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi! Emniyet'ten 3 ayrı mesaj
12:20 6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında babaya 18 yıl 9 ay, eşe ise 36 yıl hapis cezası 6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında babaya 18 yıl 9 ay, eşe ise 36 yıl hapis cezası
09:11 Arda Turan’ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz Arda Turan'ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz
08:54 Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı! Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı
08:39 Ümraniye’de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı Ümraniye'de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
08:05 Yakın arkadaşı Metin Arolat’ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi Yakın arkadaşı Metin Arolat'ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi
08:05 A Jet pilotu “Uçuş sürem doldu“ dedi, mağdur olan yolcular isyan etti A Jet pilotu "Uçuş sürem doldu" dedi, mağdur olan yolcular isyan etti
07:35 İmamoğlu’nu hedef alınca Mansur Yavaş’tan uyarı gelmişti Yüksel Arslan istifasını duyurdu İmamoğlu'nu hedef alınca Mansur Yavaş'tan uyarı gelmişti! Yüksel Arslan istifasını duyurdu
01:17 Zonguldak’ta eğitime 1 gün ara verildi Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
00:13 F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD’den çarpıcı ’’İncirlik’’ şartı F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı ''İncirlik'' şartı
23:22 Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı İçindeki bir cümle hemen göze çarptı Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı! İçindeki bir cümle hemen göze çarptı
21:58 Kara Kartal son nefeste kazandı Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 yendi Kara Kartal son nefeste kazandı! Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 yendi
21:36 Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı Söyledikleri kahretti Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 15:07:28. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da Selde Konteynerden Son Anda Kurtulan Öğrencinin Korku Dolu Anları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement