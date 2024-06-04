Van Valiliği tarafından düzenlenen Spor Van ve Kitap Van projelerinde başarılı olan öğrencilere ödüller verildi

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Van Valiliği koordinasyonunda hayata geçirilen "Spor Van ve "Kitap Van" projelerinde başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi.

Van Atatürk Stadı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Halk oyunları gösterisinin ardından farklı spor dallarında eğitim alan öğrenciler yeteneklerini sergiledi.

Programda konuşan Vali Ozan Balcı, şehrin inşası ve ihyası için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Yediden yetmişe herkesi kitap ve sporla buluşturmak istediklerini belirten Balcı, "Nesiller gelir, geçer mühim olan gelecek nesiller için ne yaptığımızdır. Amacımız her çocuğun bir spor dalı ile uğraşmasını sağlamak. Bu anlamda spor alt yapısına büyük katkı sağladık. İki yılda 26 kapalı spor salonu, 13 havuz, 2 sporcu fabrikası yapıldı. 50 milyonluk spor malzemesi verdik. 300 voleybol, basketbol sahası yaptık. 76 halı saha yapıyoruz ve bitmek üzere." dedi.

Kitap dağıtımına yönelik de güzel işler yaptıklarını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Her kitabın bir okuyucusu var. Çocuk okuyucusu olmayan toplumların yetişkin okuyucusu olmaz. Onun için kitap okuma bir alışkanlık ve bu alışkanlığı çocuklarımıza kazandırmamız lazım. Kitap okuma zevkini tattırmak için çocuklara kitap okumanın boş zaman işi olmadığını anlatmak istedik. Kitap okuma kültürünün yaygınlaşması için hep beraber çalıştık. 300 okul kütüphanesi yaptık. Okul kütüphanelerini zenginleştirdik. Ayrıca 11 ilçemize bebek, çocuk kütüphanesi kurduk. Türkiye'de herhalde her ilçede bebek ve çocuk kütüphanesi olan tek il burası. 50 milyona yakın deneme kitapları, yaprak testler aldık. 4 milyon kitabı okul kütüphanelerine kazandırdık. Herhalde kitap çeşitliliği açısından da Türkiye'nin en zengin ili burası. Bir taraftan kitap alımlarını gerçekleştirdik, bir taraftan da etkinlikler yapıyoruz."

Konuşmaların ardından projeler kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye edildi.