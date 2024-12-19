Van\'da Uyuşturucu Operasyonu: 143 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

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VAN'ın Tuşba ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 143 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'da ortak uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda Tuşba ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 143 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.