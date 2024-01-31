Van\'da veteriner hekimler ağır kış şartlarında hayvanları aşılıyor

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Türkiye'de küçükbaş hayvan varlığıyla ilk sıralarda yer alan Van'ın kırsal bölgelerine ağır kış şartlarında ulaşan veteriner hekimler, küpeledikleri hayvanları aşılıyor.

3 milyon 445 bin 779 küçükbaş varlığıyla ilk sıralarda olan, hayvancılığın önemli merkezlerinden ilde, Tarım ve Orman müdürlüklerinde görevli veteriner hekimlerce yılın her döneminde hayvan varlığı ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Kışın kar ve tipiye rağmen dönemsel aşılar için en ücra mahallelere giden veteriner hekimler, işletmeleri ve ahırları dolaşarak hayvanları sağlık taramasından geçiriyor, aşılarını yapıyor.

Zaman zaman yolların kapanması nedeniyle kilometrelerce yürümek zorunda kalan personel, özveriyle yürüttükleri çalışmalarla kent genelinde bir yılda 1 milyon 900 bin hayvanı aşıladı, 800 bin hayvanı kayıt altına aldı.

Dondurucu soğuğun etkili olduğu, kar kalınlığının bazı bölgelerde 1,5 metreyi geçtiği Çaldıran ilçesinde görevli veteriner hekimler, Tendürek Dağı eteklerindeki Yukarı Yanıktaş Mahallesi'ne giderek sağlık taraması yaptı, besicileri bilgilendirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da özverili çalışmalarından dolayı görüntülü görüşerek tebrik etmesinin mutluluğunu yaşayan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, aynı gayretle çalışmayı hedefliyor.

"Mevsim ayırt etmeksizin çiftçilerimize ulaşmaya çalışıyorlar"

Ekiplerin saha çalışmalarına katılan Çaldıran Tarım ve Orman Müdürü Ömer Yalvaç, AA muhabirine, bölgede hayvancılığın en büyük geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Hayvancılığın gelişmesine yönelik faaliyetlere ağırlık verdiklerini dile getiren Yalvaç, şöyle devam etti:

"İlçemizde görev yapan ziraat mühendisi ve veteriner hekimlerimiz mevsim ayırt etmeksizin çiftçilerimize ulaşmaya çalışıyorlar. Hayvanların kimliklendirilmesi, aşı ve küpe çalışmalarını zorlu kış şartlarına rağmen sürdürüyoruz. İlçenin tarımsal ve bitkisel kalitesini yükseltmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımız bazen hafta sonu tatillerinde bile hayvanları hastalıklardan korumak için çalışıyor. Devletimizin desteği ve ekiplerimizin sürekli sahada olmasından dolayı ilçemizde hayvan sayısı ve kalite düzeyi arttı. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'nın çalışmalarımızı paylaşması ve ardından arayıp tebrik etmesi bizi onurlandırdı. Ekibimizin motivasyonunu artırdı. Hiçbir bahanenin ardına sığınmadan çiftçilerimize yetiştik ve yetişmeye devam edeceğiz. Çiftçilerden desteğini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve bizi unutmayan Sayın Bakanımıza teşekkür ederim."

"Bakanımızın araması bizi onurlandırdı"

Veteriner Hekim Kübra Bora da çiftçilere destek için zorlu şartlarda en uzak mahallelere gitmeye çalıştıklarını ifade etti.

Zaman zaman zorlanmalarına rağmen çalışmaları aksatmadıklarını vurgulayan Bora, "Sayın Bakanımızın görüntülü arayıp tebrik etmesi bizi motive etti, onurlandırdı. Mesleki olarak en çok duygulandığımız anlardan birisiydi. Bu şartlarda çalışmamızın göz ardı edilmediğini görmek mutlu etti. İklim şartları çok zor ama bunlara aldırış etmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayvanların kontrollerini sağlayıp sayılarının artmasına vesile oluyoruz. Çiftlerimizin kırsal mahallelerde kalarak üretim yapmalarını sağlıyoruz." diye konuştu.

Yedi aylık hamile olmasına rağmen çalışmalara katılan veteriner hekim Ayşe Keskin ise "Samsun'dan gelip, Van'ın en uzak ilçelerinden Çaldıran'da görevimi sürdürüyorum. Köyleri dolaşıp çalışmalar yaptığımız yerlerde bazen yolda kalıyoruz. Çiftçilerimize ulaşmak için her yolu deniyoruz. Yürüyerek köylere gittiğimiz günler oluyor. Yaptığımız işler takdir edildikçe iş aşkımız artıyor ve daha çok çalışmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yukarıyanıktaş Mahallesi'nde besicilik yapan Yılmaz Taş, "Hekimlerimiz ile İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz her zaman yanımızda yer alıyor. Hayvanların hastalıkları, kontrolleri konusunda bize yardımcı oluyorlar. Devletimizin sağladığı desteklerden yararlandım. Hayvan sayımızı artırıp bu sektörü daha da canlandırmaya çalışıyoruz." dedi.

Desteklerinden dolayı ekiplere teşekkür eden çiftçi Serdar Taş da veteriner hekimlerin her zaman kendilerine yardımcı olduğunu belirtti.