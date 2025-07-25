Van'da Yüzme Kurslarıyla Güvenli Serinleme

Van'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan kurslara katılan çocuklar, olimpik havuzlarda hem yüzme eğitimi alıyor hem de güvenli ortamda serinleme imkanı buluyor.

Boğulma vakalarının en çok yaşandığı illerden Van'da, bu olayların önlenmesi ve yeni acıların yaşanmaması amacıyla yüzme kursları düzenleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki olimpik havuzlarda "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında açılan kurslara katılan çocuk ve gençlere antrenörler ve yüzme eğitmenleri tarafından eğitim veriliyor.

Ücretsiz verilen eğitimler sayesinde yüzme öğrenen kursiyerler, hem güvenli ortamda serinleme hem de yaz tatillerini eğlenceli geçirme fırsatı elde ediyor.

"Verilen eğitimlerle boğulmaların önüne geçmeye çalışıyoruz"

Van Olimpik Yüzme Havuzu Tesis Amiri Ayhan Tekce, AA muhabirine, tesisin 2011'de açıldığını, 7 antrenör ve 5 cankurtaran ile eğitimlere devam ettiklerini söyledi.

Havuza ilginin yoğun olduğunu belirten Tekce, "2024'te sadece 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında 5-12 yaşındaki 25 bin çocuğa yüzme eğitimi verdik. Van Gölü kıyısında yaşadığımız için çocuklarımızı boğulma vakalarına karşı eğitiyoruz. Maalesef yıl içerisinde çok fazla boğulma vakası yaşanıyor. Bunun nedeni ise göl kenarında piknik yapma kültürümüz var, genellikle boğulmalar o an oluyor. Verilen eğitimlerle boğulmaların önüne geçmeye çalışıyoruz." dedi.

Kentte 4 ila 70 yaşındaki herkese kategorilerine göre antrenörler eşliğinde eğitim verildiğini ifade eden Tekce, bu sayede yüzmeyi öğrenenlerin Van Gölü'nde ya da diğer su kaynaklarında rahatlıkla yüzebildiğini anlattı.

Son yıllarda yapılan yatırımlarla Van'daki yüzme havuzu kapasitesinin yeterli düzeye ulaştığını kaydeden Tekce, "Burada bütün eğitimleri veriyoruz. Herkes yüzme eğitimi almalı. Burada 2 ay boyunca haftanın belirli günleri eğitimlerimizi yapıyoruz. Tesisimize şehrimizdeki herkes gelebilir." diye konuştu.

"Yüzme bilmeyen herkesi buraya davet ediyorum"

Kursa katılan çocuklardan 12 yaşındaki Ömer Adaş, "Yüzmeyi 6 yaşında burada öğrendim. Yüzme bilmeyen herkesi buraya davet ediyorum. Yüzme bilmeyenlerin göle dikkatli girmesini rica ediyorum çünkü üzücü olaylar yaşanabiliyor." ifadelerini kullandı.

Yüzmeyi çok sevdiğini söyleyen 8 yaşındaki Rodin Çağan Ürün ise yüzmeyi kurslar sayesinde öğrendiğini ve havuzda keyifli vakit geçirdiğini belirtti.

Arkadaşlarıyla kursa katıldığını anlatan 8 yaşındaki Belçim Berki de havuzdaki eğitimler sayesinde yüzmeyi öğrendiğini ve arkadaşlarıyla çok eğlendiğini dile getirdi.