Van\'daki Akdamar Kilisesi\'nde bu yıl 14. ayin coşkuyla yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açtığı Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'ndaki kilisede katılımcılar bu yıl 14'üncü ayini gerçekleştirdi.

Gevaş ilçesindeki iskeleden sabah saatlerinde, beraberindeki din adamlarıyla adaya gelen Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, yardımcısı Krikor Damatyan ve Rahip Harutyun Damatyan, ziyaretçilerle sohbet etti.

Akdamar Kilisesi'nde Türkiye Ermenileri Patrikliğine mensup din adamları ve ziyaretçilerin katılımıyla gerçekleştirilen ayini Amerika Doğu Bölgesi Ermeni Kilisesi Ruhani Önderi Piskopos Mesrop Parsamyan yönetti.

Katılımcıların mum yaktığı, dua ettiği ve ilahiler okuduğu ayine başkanlık eden Maşalyan, gazetecilere, her yıl Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilisede ayin yaptıklarını söyledi.

Her geldiklerinde adayı daha güzel ve bakımlı bulduklarını belirten Maşalyan, şunları kaydetti:

"Bu yıl da hacılarımız çoktu. Dünyanın her tarafından, Amerika'dan, Avrupa'dan, Ermenistan'dan ve İran'dan gelmişler. Bu ilgi bizleri sevindiriyor. Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a ve Valimiz Ozan Balcı'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Geldik, ibadetimizi gerçekleştirdik ve geri dönüyoruz. Dileğimiz, her zaman barış ve esenlik olmasıdır. Bu yıl dünyanın barışı, insanlığın kardeşliği için dua ettik. Özel bir dua, yüreğimizde Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin düzelmesiydi. Çünkü bu topraklarda yaşayan halklar barışı hak ediyor. Tanrı'dan rahmet diliyoruz. Bu barış bu topraklara ve halklara gelsin."

Konuşmanın ardından Maşalyan, ayine katılanlarla fotoğraf çektirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ve sağlık ekipleri de ayin süresince bölgede görev yaptı.

Töreni, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin ve Van Müze Müdürü Bülent Demir de izledi.