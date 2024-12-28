Van'daki silahlı saldırının azmettiricisi Kütahya'da yakalandı - Son Dakika
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Van'daki silahlı saldırının azmettiricisi Kütahya'da yakalandı

Van\'daki silahlı saldırının azmettiricisi Kütahya\'da yakalandı

Van'ın Erciş ilçesinde gerçekleşen biri sağlık çalışanı 2 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının azmettiricisi olduğu iddiasıyla aranan ve Kütahya'da gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

28.12.2024 16:18
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Van'ın Erciş ilçesinde gerçekleşen biri sağlık çalışanı 2 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının azmettiricisi olduğu iddiasıyla aranan ve Kütahya'da gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, 1 Kasım'da Erciş'teki Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nde polis tarafından sağlık raporu için getirilen Ayhan Tokay ile sağlık çalışanı Emre Budak'ın öldürüldüğü silahlı saldırının azmettiricisi olduğu iddia edilen müteahhit İlyas D'nin (34) Kütahya'da saklandığını belirledi.

Zafertepe Mahallesi'ndeki bir inşaata operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı konteynerde saklanırken yakaladı.

Yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Erciş ilçesinde 1 Kasım'da, aralarında alacak verecek meselesi bulunan 2 kişi arasında kavga yaşanmış, kavganın ardından şikayet üzerine gözaltına alınan Aydın Tokay, 2 Kasım'da sağlık kontrolü için Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine getirildiği sırada husumetlisi olduğu Gökhan D'nin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

Gökhan D'nin çevreye rastgele ateş etmesi sonucu vurularak ağır yaralanan hastanede yönlendirme personeli olarak görev yapan sağlık çalışanı Emrah Budak ise doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

Şüpheli Gökhan D'nin tutuklandığı olayla ilgili firari zanlı İlyas D'nin hakkında, azmettirici olduğu iddiasıyla Van Erciş Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

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