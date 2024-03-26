Van Edremit ilçesinde Güneş Enerji Santrali kurulması için imzalar atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van Edremit ilçesinde Güneş Enerji Santrali kurulması için imzalar atıldı

Van Edremit ilçesinde Güneş Enerji Santrali kurulması için imzalar atıldı

Van'ın Edremit ilçesinde, yenilenebilir enerji kaynakları çalışmaları kapsamında Güneş Enerji Santrali (GES) kurulması için imzalar atıldı. Eski Cami Mahallesi'nde 2,5 MW gücünde enerji üretecek santralin kurulum çalışmaları hemen başlatılacak. Proje sayesinde enerji giderlerinde büyük bir tasarruf sağlanacak ve doğaya önemli ölçüde katkı sunulacak. Ayrıca, santral kendi kendini amorti edecek ve milli ekonomiye katkı sağlayacak.

26.03.2024 14:37  Güncelleme: 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Edremit ilçesinde yenilenebilir enerji kaynakları çalışmaları kapsamında Güneş Enerji Santrali (GES) kurulması için imzalar atıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eski Cami Mahallesi'nde 90 dönümlük arazinin 39 dönümüne yaklaşık 6 bin panel ile 2,5 mw gücünde enerji üretecek santralin izinleri tamamlandı.

İller Bankası ile Edremit Belediyesi arasında "Sürdürülebilir Şehirler Projesi 2 - Ek Finansmanı" kapsamında imzalar atıldı.

Santralin kurulum çalışmalarını hemen başlatmak istediklerini belirten Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, projeyle ihtiyaçlarının 8 katı enerji üreteceklerini söyledi.

Proje sayesinde enerji giderleri konusunda büyük bir tasarruf sağlayacaklarını belirten Say, şöyle konuştu:

"Güneş Enerji Santrali, ilçemize enerji sağlamakla birlikte doğaya da önemli ölçüde katkı sunacaktır. Yıllık ortalama 13 bin 370 ağacın karbondioksit emilimine denk gelen 3 milyon 110 bin 280 kilogram karbondioksit salınımını da önlenmiş olacağız. İlçemizin yaşam standartlarının artırılması konusunda maddi olarak da büyük imkanlar doğuracaktır. Belediye bütçesinden hiçbir meblağın harcanmayacağı gibi milli ekonomiye katkı sağlayacak olan tesisimiz kendi kendini amorti edecek. Memleketimize hayırlı olsun."

Kaynak: AA

Edremit Belediyesi, İller Bankası, Edremit, Güneş, Cami, Van, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Edremit ilçesinde Güneş Enerji Santrali kurulması için imzalar atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Giresun'da 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri Filistin'e bağışta bulundu
    15:05 Giresun'da 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri Filistin'e bağışta bulundu

    Giresun'da bulunan 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri, Filistin'e yardım amacıyla topladıkları 5 bin lirayı İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'a teslim etti. Kılıçbay, öğrencilere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederek, insanlığın vicdanını yitirdiği şartlarda millete ve tüm Müslümanlara düşen sorumlulukların arttığını belirtti.

  • Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu'na katılacak elit atletler belli oldu
    15:04 Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu'na katılacak elit atletler belli oldu

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği ve 28 Nisan Pazar günü koşulacak yarı maratona, kişisel en iyi dereceleri 1.01.00'ın altında olan 18 erkek ile 1.08.00'ın altında olan 9 kadın atlet katılacak. Türkiye'den ise erkeklerde Halil Yaşın, Üzeyir Söylemez ve Sultan Orhan, elit atletler arasında yer alıyor.

  • Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ramazan ayında gıda denetimlerine devam ediyor
    15:04 Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ramazan ayında gıda denetimlerine devam ediyor

    Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan ayında tüketici sağlığını korumak ve güvenilir gıda arzını sağlamak amacıyla gıda denetimlerini artırdı. Pastacılık ürünleri, unlu mamuller, ekmek, pide, tatlı, şeker, et, süt ve diğer tüm ürünlerin üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde resmi kontroller devam ediyor. Ayrıca ramazan paketlerindeki ürünlerin de resmi kontrolleri gerçekleştiriliyor.

  • Sakarya'da 111 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi
    15:04 Sakarya'da 111 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

    Sakarya merkezli operasyonda, Diyarbakır İlinden getirilen uyuşturucu maddeyi piyasaya süreceği tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, el yapımı kil ürünleri içerisine gizlenmiş şekilde 176 kilogram Skunk, 2 kilo 500 gram takoz esrar ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değeri yaklaşık 111 milyon TL olarak belirlendi.

  • Bursa Afyonkarahisarlılar Derneği İftar Programı Düzenlendi
    15:03 Bursa Afyonkarahisarlılar Derneği İftar Programı Düzenlendi

    Bursa Afyonkarahisarlılar Derneği tarafından düzenlenen iftar programına, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı, Mudanya Kaymakamı ve AFAD Müdürü de katıldı.

  • İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi
    15:03 İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi

    İstanbul'da polis ekipleri tarafından helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı. Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen uygulamaya, farklı birimlerden oluşan ekipler katıldı. Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı bir şekilde arandı ve sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Polis helikopteri de uygulamaya destek verdi.

  • Kuşadası Belediyesi, Trafik Kazası Geçiren Çalışanın Kızına Akülü Tekerlekli Sandalye Hediye Etti
    15:02 Kuşadası Belediyesi, Trafik Kazası Geçiren Çalışanın Kızına Akülü Tekerlekli Sandalye Hediye Etti

    Kuşadası Belediyesi ekibi, 3 yıl önce trafik kazası geçiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı Bayram Ali Koç'un kızı Nefize Kaya'ya akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Kaza sonucu kalça kemiği kırılan ve yürüme zorluğu çeken Kaya, Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.

  • BTP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cihan Erdoğanyılmaz: Bilim ve Teknoloji ile Sorunları Çözüyoruz
    15:02 BTP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cihan Erdoğanyılmaz: Bilim ve Teknoloji ile Sorunları Çözüyoruz

    Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cihan Erdoğanyılmaz, İstanbul'un sorunlarına bilim ve teknoloji ile çözüm üreten tek parti olduklarını söyledi. Erdoğanyılmaz, 'Binlerce genç arkadaşım, değerli bilim insanları, araştırmacılar, yurtdışında çalışan çok sevdiğim değerli dostlarım bana ulaşıp mücadelemize katılmak istiyorlar. Bağımsız Türkiye Partisi çığ gibi büyüyor' dedi.

  • Akhisar Nuri Giyik Sanayi Sitesi'nde Kameralı Güvenlik Sistemi Uygulaması Başlatıldı
    15:01 Akhisar Nuri Giyik Sanayi Sitesi'nde Kameralı Güvenlik Sistemi Uygulaması Başlatıldı

    Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilçedeki çocuk oyun parklarının ardından Nuri Giyik Sanayi Sitesi'nde de kameralı güvenlik sistemi uygulamasını başlattıklarını açıkladı. Dutlulu, güvenlik kameralarının sanayi sitesinin tüm noktalarını görecek şekilde kurulduğunu ve ilk etapta 45 tane kurulacağını belirtti. Bu uygulama sayesinde sanayi sitesinde yaşanan olumsuzlukların önüne geçilmesi ve esnafın ve sanayiye gelen vatandaşların güvenli bir ortamda olmalarının sağlanması hedefleniyor.

  • CHP Yüreğir Belediye Başkan Adayı Ali Demirçalı, AKP Adayı Halil Nacar'a Tepki Gösterdi
    15:01 CHP Yüreğir Belediye Başkan Adayı Ali Demirçalı, AKP Adayı Halil Nacar'a Tepki Gösterdi

    CHP Yüreğir Belediye Başkan Adayı Ali Demirçalı, AKP'nin bakanlarını eleştirerek Yüreğir halkının desteğini kazanacağını belirtti.


14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor
14:43 Hatay’da otomobil ile tır çarpıştı Aynı aileden 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Hatay'da otomobil ile tır çarpıştı! Aynı aileden 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
13:31 Seçimde çalışan kamu personeli 1 Nisan’da idari izinli olacak Seçimde çalışan kamu personeli 1 Nisan'da idari izinli olacak
10:30 Rusya’da son 20 yıldaki en kanlı saldırı 139 kişinin katledildiği olay tam 73 dakika sürmüş Rusya'da son 20 yıldaki en kanlı saldırı! 139 kişinin katledildiği olay tam 73 dakika sürmüş
10:04 Amerika’da bir köprü, konteyner gemisinin çarpmasıyla suya gömüldü, en az 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor Amerika'da bir köprü, konteyner gemisinin çarpmasıyla suya gömüldü, en az 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
14:56 Fenerbahçe-Trabzonspor Maçında Olaylar: 5 Kişi Tutuklandı, İtiraz Reddedildi Fenerbahçe-Trabzonspor Maçında Olaylar: 5 Kişi Tutuklandı, İtiraz Reddedildi
13:07 Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan 5 şüpheli yakalandı Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan 5 şüpheli yakalandı
12:02 Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar’dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar'dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın
11:52 CHP’li gençler, AK Partili fenomeni İmamoğlu’na oy vermesi için ikna etmeye çalıştı CHP'li gençler, AK Partili fenomeni İmamoğlu'na oy vermesi için ikna etmeye çalıştı
11:49 Yozgat’ta belediye başkan adayı mikrofonun açık olduğunu unutarak hakaret etti Yozgat'ta belediye başkan adayı mikrofonun açık olduğunu unutarak hakaret etti
11:32 CHP’de “para sayma“ soruşturmasında 2 belediye başkanı ifadeye çağrıldı CHP'de "para sayma" soruşturmasında 2 belediye başkanı ifadeye çağrıldı
11:27 Teröristlerin işkence görüntülerini neden paylaştılar Rus yetkili 2 önemli gerekçe sıraladı Teröristlerin işkence görüntülerini neden paylaştılar? Rus yetkili 2 önemli gerekçe sıraladı
11:26 İstanbul’da skandal görüntüler Liseli gençler, mahalle arasında güpegündüz ilişkiye girdi İstanbul'da skandal görüntüler! Liseli gençler, mahalle arasında güpegündüz ilişkiye girdi
10:47 İmamoğlu mu Kurum mu İşte 9 farklı şirketin yaptığı anketin ortalaması İmamoğlu mu Kurum mu? İşte 9 farklı şirketin yaptığı anketin ortalaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 15:06:37. #1.11#
SON DAKİKA: Van Edremit ilçesinde Güneş Enerji Santrali kurulması için imzalar atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement