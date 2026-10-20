Van Erciş'te meme kanserini erken teşhisle yenen ebe 7 yıldır kadınlara örnek oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Van Erciş'te meme kanserini erken teşhisle yenen ebe 7 yıldır kadınlara örnek oluyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Erciş'te 54 yaşındaki ebe Şükran Özdaş, 9 yıl önce KETEM taramasında birinci evrede meme kanseri olduğunu öğrenip iki yıllık tedaviyle atlattı. 7 yıldır ev ziyaretleri ve konferanslarla kadınları KETEM'e yönlendiriyor; bazıları erken evrede kanseri öğrenip tedaviye başladı.

Van'ın Erciş ilçesinde meme kanserini atlatan 54 yaşındaki ebe Şükran Özdaş, kadınları bilinçlendirmek ve kanser taramalarına katılmaya teşvik etmek için gönüllü ev ziyaretleri yapıyor.

İlçedeki Sağlıklı Hayat Merkezinde görev yapan 3 çocuk annesi Özdaş, 9 yıl önce mesai arkadaşıyla Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) yaptırdığı tarama sonucunda birinci evrede meme kanseri olduğunu öğrendi.

İki yıl süren zorlu tedavinin ardından sağlığına kavuşan Özdaş, hastalıkla mücadelesini başka kadınların hayatına dokunan bir iyilik yolculuğuna dönüştürmeye karar verdi.

Bu nedenle insanlara daha faydalı olabileceğine inandığı kanser tarama birimine geçen Özdaş, 7 yıl önce evleri dolaşarak bir araya geldiği kadınları meme kanseri ve erken teşhisin önemi konusunda bilgilendirmeye başladı.

Katıldığı konferanslarda da hastalıkla mücadele hikayesini kadınlarla paylaşan Özdaş, birçok kişinin tarama yaptırmasına ve erken tanı alarak tedaviye başlamasına öncülük etti.

Özdaş, AA muhabirine, KETEM'de arkadaşlarının mamografi çekmesiyle hastalığından haberdar olduğunu söyledi.

Hemen tedavisine başlandığını anlatan Özdaş, şöyle konuştu:

"Eşimden, çocuklarımdan, yakın arkadaşlarımdan, doktorlarımdan, hemşire ve ebe arkadaşlarımdan çok büyük destek gördüm. Hastalarımın verdiği destek o süreçte beni çok duygulandırmıştı. Beni gördüklerinde 'Sana çok dua ediyoruz.' diyorlardı. Çevremdeki herkesin benim için dua etmesi çok etkilemişti. Ebe olduğum için hastalığı atlattıktan sonra özellikle KETEM'e geçmeyi tercih ettim. Orada hastaların taramalarına yardımcı olabileceğimi düşündüm. Böyle de oldu. Bölgede uzun yıllardır da çalıştığım için insanlar beni tanıyor. İnsanlara erken teşhisin neden önemli olduğunu anlattım ve hikayemi paylaştım. Birçok kadını ikna ettim."

Ev ziyaretlerinde kadınları KETEM'e yönlendirdiğini belirten Özdaş, "Hayatına dokunduğumuz çok insan oldu. Taramalarını yaptıktan sonra ilk evrede rahatsızlığını öğrenen ve tedaviyle hastalığı atlatanlar oldu. Onların da benim gibi hastalığı atlatmaları beni çok mutlu etti. Sadece ev ziyaretiyle kalmıyorum, konferanslara katılıyorum. Her ortamda erken teşhisin önemini anlatıyor ve insanları kanser taraması yapmaya davet ediyorum. İnsanlar da hikayemden etkilenerek taramalarını yapıyor." dedi.

"Şükran Özdaş'ın yönlendirmesiyle hastaneye gittim ve meme kanseri çıktı"

Özdaş'ın yönlendirmesiyle yaptırdığı taramada meme kanseri olduğunu öğrenen 65 yaşındaki Elif Dursun ise 4 yıl önce hastalıktan haberdar olduğunu dile getirdi.

Birinci evredeyken tedaviye başladığını söyleyen Dursun, "Üst komşum Şükran Özdaş meme kanseri olmuştu. Onun durumuna üzülürken sonrasında benim başıma geldi. Meme kanseri oldum. Koltuk altıma sıçramıştı. Ameliyatımı oldum. 3 aylık tedavilere ve kontrollere başladım. Şükran Özdaş'ın yönlendirmesiyle hastaneye gittim ve meme kanseri çıktı. Şükran Hanım'ın telkinleriyle tedaviye başladım. Şu anda iyiyim, kontrollerim sürüyor." ifadelerini kullandı.

KETEM'e giden kadınlardan Leyla Avcı da "Şükran ebe evimize geldi ve bize erken teşhisin önemini anlattı. Yaşadığı rahatsızlığı ve tedavi sürecini anlattı. Taramamızı yapmamız için bizi buraya yönlendirdi. Allah razı olsun. Kendisi de o rahatsızlığı geçirdiği için bize de örnek oldu." dedi.

Kaynak: AA
Meme KanseriMeme KanseriSağlıkGüncelErcişYaşamVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mustafa Sarıgül’den eski eşi ve oğlu dahil 15 kişinin tutuklanmasına ilk tepki: Belgeler sahte Mustafa Sarıgül'den eski eşi ve oğlu dahil 15 kişinin tutuklanmasına ilk tepki: Belgeler sahte
Dünya basını Salah’ın performansını konuşuyor: Galatasaray’ın ardından Beşiktaş’ın da... Dünya basını Salah'ın performansını konuşuyor: Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'ın da...
Sergen Yalçın’ın önüne bu sözleri koydular Tam 11 isim var Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var
Erman Toroğlu’ndan Sergen Yalçın’a olay sözler: Herkes aptal değil Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a olay sözler: Herkes aptal değil
Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi Sonrası tam bir kabus Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi! Sonrası tam bir kabus
Üsküdar’da AK Parti-MHP’nin adayı belli oldu Üsküdar'da AK Parti-MHP'nin adayı belli oldu
Sergen Yalçın’ın Milli Takım sözleşmesinde şaşırtan detay Sergen Yalçın'ın Milli Takım sözleşmesinde şaşırtan detay
Sarıgül’le ilgili bomba ses kaydı iddiası İmamoğlu için bakın neler demiş Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş
Manchester City’ye futbol tarihini sarsacak ceza Manchester City'ye futbol tarihini sarsacak ceza
11:42
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
11:28
Salah’tan Beşiktaş’a olay gönderme
Salah'tan Beşiktaş'a olay gönderme
11:26
Üsküdar’ın yeni belediye başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu
Üsküdar'ın yeni belediye başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu
11:11
Yumurtalarını satan kadınlarla ilgili şoke eden detaylar: Fizilsel özelliklere göre katalog oluşturmuşlar
Yumurtalarını satan kadınlarla ilgili şoke eden detaylar: Fizilsel özelliklere göre katalog oluşturmuşlar
11:06
Beşiktaş’ta Italiano için ayrılık iddiası Kaderini 3 maç belirleyecek
Beşiktaş'ta Italiano için ayrılık iddiası! Kaderini 3 maç belirleyecek
11:05
Bahçeli’den salonu ayağa kaldıran sözler Partililer ayakta alkışladı
Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Partililer ayakta alkışladı
10:53
Erzurum’da dondurucu kış öncesi 500 mezar kazılıyor, 200’ü şimdiden hazır
Erzurum'da dondurucu kış öncesi 500 mezar kazılıyor, 200'ü şimdiden hazır
10:45
Ronaldo’ya kesildiği öne sürülen 215 sterlinlik ceza, 38 saniyelik kazancına eşit
Ronaldo'ya kesildiği öne sürülen 215 sterlinlik ceza, 38 saniyelik kazancına eşit
10:44
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
10:27
Sarıgül’le ilgili bomba ses kaydı iddiası İmamoğlu için bakın neler demiş
Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 11:58:00. #7.13#
SON DAKİKA: Van Erciş'te meme kanserini erken teşhisle yenen ebe 7 yıldır kadınlara örnek oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei