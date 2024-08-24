Van Gölü'nde Binlerce Flamingo Konaklıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van Gölü'nde Binlerce Flamingo Konaklıyor

Van Gölü Havzası, göç yolculuğundaki yüzlerce flamingoya konaklama imkanı sunuyor. Havaların ısınmasıyla konaklamak için Van Gölü'ne akın eden binlerce flamingo, iri gövdeleri, zarif boyunları ve uzun bacaklarıyla ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Van Gölü'nün Muradiye ilçesi kıyılarında yoğunluk oluşturan flamingolar, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından korunuyor.

24.08.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarının bulunduğu Van Gölü Havzası, göç yolculuğundaki yüzlerce flamingoya konaklama imkanı sunuyor.

Havaların ısınmasıyla konaklamak için Van Gölü'ne akın eden binlerce flamingo, iri gövdeleri, zarif boyunları ve uzun bacaklarıyla ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Kuzey Afrika'dan İran'a uzanan göç yolculuğunda konakladıkları gölde geniş bir beslenme alanı bulan kuşlar, havaların soğumaya başladığı kasım ayına kadar gölde konakladıktan sonra sıcak bölgelere göç ediyor.

Van Gölü'nün Muradiye ilçesi kıyılarında yoğunluk oluşturan flamingolar, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından korunuyor.

"Yoğun şekilde konaklıyorlar"

Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, AA muhabirine, ilçenin her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce flamingoya ev sahipliği yaptığını söyledi.

Flamingoların göle renk kattığını anlatan Aydoğan, şunları kaydetti:

"Göl kenarında yer alan ilçemiz her sene flamingoların göçünde ev sahipliği yapıyor. Bu sene de flamingolar bölgemize gelmeye başladı. Vatandaşlarımız ve turistler için seyir zevki oluşturuyorlar. Yoğun bir şekilde konaklıyorlar. Yaz boyunca onları misafir edeceğiz. Bölgemiz, sulak alan konusunda zengin olması, su kaynaklarının bol olması nedeniyle göçmen kuşların uğrak yeri. Bu mevsimde herkesi bu seyir zevkini yaşamaya davet ediyoruz."

"Havalandıkları zaman adeta görsel şölen oluşturuyorlar"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş da Van Gölü Havzası'nın çok fazla kuş türüne ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Göçmen kuşların Kuzey Afrika'dan İran'a yolculuğunda Van Gölü'nün en önemli konaklamama alanlarından biri olduğunu belirten Akkuş, "Özellikle göle dökülen akarsular verimli ve besin yönünden zengin. Göle dökülen en büyük akarsulardan birisi bulunduğumuz mevkideki Bendimahi Çayı. Derinliğin yarım metrenin altında olması su kuşları için oldukça verimli alanların, habitatların oluşmasını sağlıyor. Şu an arkamızda yüzlerce pembe renkleriyle flamingoları görüyoruz. Havalandıkları zaman adeta görsel şölen oluşturuyorlar. Doğal kaynakları korursak buradaki yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapmaya devam ederiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Van Gölü Havzası, Muradiye, Van Gölü, Hayvanlar, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Gölü'nde Binlerce Flamingo Konaklıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:45 Taraftarlar çıldırdı Acun’un Ferdi Kadıoğlu hakkındaki o sözlerine tepki yağıyor Taraftarlar çıldırdı! Acun'un Ferdi Kadıoğlu hakkındaki o sözlerine tepki yağıyor
11:13 İBB Başkanlığı’na göz kırpmıştı Özgür Özel: Sinem Dedetaş’ın açıklaması gereksiz, memnun olmadım İBB Başkanlığı'na göz kırpmıştı! Özgür Özel: Sinem Dedetaş'ın açıklaması gereksiz, memnun olmadım
10:35 Bakan Tunç: Şimşek’e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı Bakan Tunç: Şimşek'e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı
09:44 Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı
15:48 Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4 şiddetinde deprem meydana geldi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 şiddetinde deprem meydana geldi
15:39 Gökhan Çıra’nın kızı devlet korumasına mı alınacak Mahkeme talebi reddetti Gökhan Çıra'nın kızı devlet korumasına mı alınacak? Mahkeme talebi reddetti
15:19 Bu nasıl gelenek Kayınbaba ve kaynana, gelinlerinin önünde güreş tuttu Bu nasıl gelenek? Kayınbaba ve kaynana, gelinlerinin önünde güreş tuttu
15:11 Ananesini öldüren Bedirhan Şener hakkında yeni karar: Psikiyatri gözlem süresi uzatıldı Ananesini öldüren Bedirhan Şener hakkında yeni karar: Psikiyatri gözlem süresi uzatıldı
15:07 Devrim Özkan ile Lucas Torreira barıştı Devrim Özkan ile Lucas Torreira barıştı
14:53 İtalya’da lüks yat kazasında kaybolan son kişinin cansız bedenine ulaşıldı İtalya'da lüks yat kazasında kaybolan son kişinin cansız bedenine ulaşıldı
14:41 Konuşma yetisini kaybettiği söylenen Peker Açıkalın sessizliğini bozdu: Sağlığım yerinde Konuşma yetisini kaybettiği söylenen Peker Açıkalın sessizliğini bozdu: Sağlığım yerinde
14:40 Savcı Sayan saf mı değiştiriyor Muhalefet partili vekiller gibi ekonomi yorumu yaptı Savcı Sayan saf mı değiştiriyor? Muhalefet partili vekiller gibi ekonomi yorumu yaptı
14:33 Rus hapishanesinde isyan: Mahkumlar görevlileri öldürdü Rus hapishanesinde isyan: Mahkumlar görevlileri öldürdü
14:32 Ali Koç detayı çok konuşulur Batshuayi’nin Galatasaray’a neden transfer olduğu ortaya çıktı Ali Koç detayı çok konuşulur! Batshuayi'nin Galatasaray'a neden transfer olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 12:24:06. #1.12#
SON DAKİKA: Van Gölü'nde Binlerce Flamingo Konaklıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement