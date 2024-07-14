Van Gölü'nde İnci Kefali Kaçak Avına İdari Para Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van Gölü'nde İnci Kefali Kaçak Avına İdari Para Cezası

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin neslinin korunması amacıyla uygulanan av yasağına rağmen kaçak avcılık yapan 185 kişiye 2 milyon 250 bin lira idari para cezası kesildi. Van ve Bitlis'te 90 gün süren av yasağı döneminde, inci kefalinin avlanması, satışı ve naklinin önlenmesi için göl çevresi ve akarsu yataklarında denetim yapan güvenlik güçleri, kaçak avcılıkta kullanılan 5 bin 300 metre ağ ve 185 av malzemesi ele geçirdi. Kaçak avlanılan 19 tonu canlı 77 ton inci kefaline el koyan ekipler, 185 şüpheliye 'Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan 2 milyon 250 bin lira idari ceza uyguladı.

14.07.2024 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin neslinin korunması amacıyla uygulanan av yasağına rağmen kaçak avcılık yapan 185 kişiye 2 milyon 250 bin lira idari para cezası kesildi.

Göle kıyısı bulunan Van'ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ile Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde yaklaşık 15 bin kişinin geçim kaynağı olan inci kefalinin tatlı sulara göçü tamamlandı.

Üremek için 15 Nisan- 15 Temmuz döneminde akarsulara akın eden balıkların yumurtalarını güvenli bir şekilde bırakmaları için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sıkı önlemler aldı.

Van ve Bitlis'te 90 gün süren av yasağı döneminde, inci kefalinin avlanması, satışı ve naklinin önlenmesi için göl çevresi ve akarsu yataklarında denetim yapan güvenlik güçleri, kaçak avcılıkta kullanılan 5 bin 300 metre ağ ve 185 av malzemesi ele geçirdi.

Kaçak avlanılan 19 tonu canlı 77 ton inci kefaline el koyan ekipler, 185 şüpheliye "Su Ürünleri Kanunu"na muhalefet suçundan 2 milyon 250 bin lira idari ceza uyguladı.

"77 ton inci kefali ele geçirdik"

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, AA muhabirine, 10 kişilik su ürünleri kontrol timi ile kaçak avcılığa müsait alanlar ile balıkçı teknelerini sürekli denetlediklerini söyledi.

Vatandaşları kaçak avcılıkla mücadele konusunda duyarlı olmaları için bilgilendirdiklerini belirten Demir, 15 bin kişinin geçim kaynağı olan inci kefalinin bölgenin en önemli ekonomik değerlerinden biri olduğunu anlattı.

İnci kefalinin dünyada sadece Van Gölü havzasında yaşadığını anlatan Demir, "Balıklar av yasağına rağmen kaçak avcıların hedefi haline geliyor. Güvenlik güçlerimizle 7/24 göç yolculuğundaki inci kefalini korumaya çalıştık. Yaptığımız denetimlerde 19 tonu canlı 77 ton inci kefali ele geçirdik. Canlı balıkları tekrar suya bıraktık. Ayrıca kaçak avcılık yapan 185 kişiye 2 milyon 250 bin lira idari para cezası verildi." dedi.

"İnci kefalinin boyu 22-23 santimetreye ulaştı"

Balığın korunmasına yönelik tedbirlerin meyvesini aldıklarına dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"Toplumda bir bilinç oluştu. Vatandaşların inci kefalini sahiplendiğini, yasak avcılığın giderek azaldığını görüyoruz. Balıkların hem boyu hem de kilosu arttı. 8 yıl önce 18 santimetre olan inci kefalinin boyu 22-23 santimetreye ulaştı. Bu da yapılan denetimlerin, alınan önlemlerin ne kadar faydalı olduğunu gösteriyor. İlimiz için değerli olan inci kefaline hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. Gölün tuzlu ve sodalı suyundan derelerdeki tatlı sulara ulaşmak için suyun akışının tersine yüzen, karşısına çıkan engelleri zıplayarak geçmeye çalışan balıklar görsel şölen sunuyor. Balıkların bu mücadelecisini izlemek için her yıl binlerce yerli ve yabancı turist kente geliyor. Bu da ekonomiye katkı sunuyor."

Kaynak: AA

Van Gölü, Bitlis, Van, Çevre, Doğa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Gölü'nde İnci Kefali Kaçak Avına İdari Para Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:27 Elektrik akımına kapılarak can verdiler Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı Elektrik akımına kapılarak can verdiler! Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı
10:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız
09:50 İşte Trump’a sıkılan o kurşun ABD’li gazeteci havada yakaladı İşte Trump'a sıkılan o kurşun! ABD'li gazeteci havada yakaladı
08:46 FBI: Trump’a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks FBI: Trump'a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks
01:36 Eski ABD Başkanı Donald Trump’a miting sırasında suikast girişimi Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi
11:27 Şehri ayağa kaldıran çalışma: Altın olduğunu görünce saldırmaya başladılar Şehri ayağa kaldıran çalışma: Altın olduğunu görünce saldırmaya başladılar
09:05 Trump’tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu Trump'tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu
07:34 Trump’a yönelik saldırı sonrası Biden’dan açıklama: ABD’de bu tür hastalıklı şiddete yer yok Trump'a yönelik saldırı sonrası Biden'dan açıklama: ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok
07:15 Fatura FBI’a kesilebilir Trump’a yönelik saldırıyla ilgili vahim iddia Fatura FBI'a kesilebilir! Trump'a yönelik saldırıyla ilgili vahim iddia
02:14 Donald Trump’a saldırı anı kamerada Donald Trump'a saldırı anı kamerada
00:29 Elektrik şirketini işaret ettiler İzmir’deki faciayla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama Elektrik şirketini işaret ettiler! İzmir'deki faciayla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
22:59 Netanyahu’dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık Netanyahu'dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık
22:12 Rusya’dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olacak Rusya'dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olacak
22:11 Esenyurt’ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı Mahalleli tam zamanında yetişti Esenyurt'ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı! Mahalleli tam zamanında yetişti
20:13 İzmir’de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İzmir'de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2024 12:18:49. #1.11#
SON DAKİKA: Van Gölü'nde İnci Kefali Kaçak Avına İdari Para Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement