Van Gölü'nde İnci Kefali Koruma Çalışmaları Popülasyonu ve Ekonomiyi Artırdı - Son Dakika
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Van Gölü'nde İnci Kefali Koruma Çalışmaları Popülasyonu ve Ekonomiyi Artırdı

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin korunmasına yönelik tedbirler, balığın popülasyonunu ve ekonomiye katkısını artırdı. Van ve Bitlis'te yapılan denetimlerde kaçak avlanan inci kefali ele geçirildi ve canlı olanlar suya bırakıldı. Bu süreçte kaçak avcılık yapanlara idari cezalar uygulandı ve gelir elde edildi. İnci kefalinin neslinin korunmasına yönelik çalışmalar devam edecek.

03.05.2024 11:05
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Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin korunmasına yönelik tedbirler, balığın popülasyonunu ve ekonomiye katkısını artırdı.

Türkiye'nin en büyük gölünden suyun tersine yüzerek her yıl 15 Nisan- 15 Temmuz tarihlerinde yumurtalarını tatlı sulara bırakan inci kefalinin neslini sürdürmek için verdiği mücadele, koruma çalışmalarının da katkısıyla amacına ulaştı.

Balıkların üreme döneminde gölde ve göç ettiği tatlı kaynaklarının çevresinde yıllardır alınan önlemler, balığın popülasyonunu artırdı, farkındalığın oluşmasını sağladı.

Van ve Bitlis'te geçen yıl 3 ay süren av yasağı döneminde, inci kefalinin avlanması, satışı ve naklinin önlenmesi için Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri, jandarma, emniyet ve belediye ekiplerince yapılan denetimlerde akarsu ağızlarına yerleştirilen 9 bin metre ağ toplandı, 50 ton kaçak avlanan inci kefali ele geçirildi, bunlardan canlı olan 10 ton balık suya bırakıldı.

Bu süreçte kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 169 kişiye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan yaklaşık 1 milyon 200 bin lira idari ceza uygulandı, üç tekneye el konuldu.

Gölde 2023'teki av döneminde, yaklaşık 10 bin ton inci kefali de kentin yanı sıra birçok ildeki işletmelere satılarak 50 milyon liraya yakın gelir elde edildi.

"Yaklaşık 15 bin ailenin geçim kaynağı"

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, AA muhabirine, Van Gölü'ne kıyısı bulunan yerleşim yerlerinde yaklaşık 15 bin insanın geçim kaynağı olan inci kefalinin üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bıraktığını söyledi.

Av yasağı süresince 7 gün 24 saat esasıyla emniyet, jandarma ve zabıta ekipleriyle zorlu göç yolculuğundaki inci kefalini korumaya çalıştıklarını belirten Görentaş, şunları kaydetti:

"Bu yıl yağışların istenilen düzeyde olması bizi ayrıca sevindirdi. İnci kefallerinin birçok tatlı su kaynağına göç etmesini bekliyoruz. Balığın neslinin korunmasına yönelik önceki yıllarda yaptığımız başarılı çalışmaları bu yıl da sürdüreceğiz. Ekiplerimizin verdiği 'inci kefali av yasağı' konulu eğitimler sayesinde toplumda bir bilinç oluştu. Vatandaşların inci kefalini sahiplenmesi bizi mutlu ediyor."

İnci kefalinin neslinin korunmasına yönelik aldıkları önlemlerin meyvesini toplamaya başladıklarını ifade eden Görentaş, "Aldığımız önlemler sayesinde balıkların hem boyu hem kilosu hem de ekonomiye katkısı arttı. Yaklaşık 15 bin aile de geçimini balıkçılıkla sağlıyor. 2023'te yaklaşık 10 bin ton inci kefali avcılığı yapıldı. Kent ekonomisine 50 milyon liraya yakın katkı sundu. Geçen yıl 800 denetim yaptık. Kaçak avcılık yapan 169 kişiye 1 milyon 200 bin lira idari ceza uyguladık. 10 tonu canlı 50 ton balık ele geçirdik. Hem koruma hem de bilinçlendirme çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

"Bereketli bir sezon geçirmeyi umut ediyoruz"

Balıkçı Murat Güllü ise teknelerini kıyıya çekip bakımını yaptıklarını ifade ederek, "Yaklaşık 10 yıldır balıkçılık yapıyorum. 5 kişilik ailemin geçimini avcılıkla sağlıyorum. Av yasağı döneminde ekipler sürekli denetim yapıyor. Herkesin bu yasağa uyması gerekiyor. Yasağın kalkmasıyla bereketli bir sezon geçirmeyi umut ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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