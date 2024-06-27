Van Gölü'nde kaybolan 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Van Gölü'nde kaybolan 4 kişi kurtarıldı

Van Gölü\'nde kaybolan 4 kişi kurtarıldı

Van'ın Erciş ilçesinde botla açıldıkları Van Gölü'nde kaybolan 4 kişi, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Çalışmalar sonucunda İHA ile Adır Adası'nın güneyinde oldukları tespit edilen 4 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kişiler, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

27.06.2024 05:03
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Van'ın Erciş ilçesinde botla açıldıkları Van Gölü'nde kaybolan 4 kişi, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Çelebibağı Mahallesi'nde şişme botla Van Gölü'ne açılan 2'si kadın 4 kişinin geri dönmemesi üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, 112 Acil Sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

Jandarma İnsansız Hava Aracı (İHA) ve gece görüş kameralarıyla bölgeyi tarayan ekipler, botlarla da gölde arama yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Van Gölü kıyılarında çalışma yaptı, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Çalışmalarının yürütüldüğü bölgeye gelen kaybolan kişilerin yakınları, umutla ekiplerden iyi haber gelmesini bekledi.

Yapılan araştırmalar sonucu saat 01.30'da İHA ile Adır Adası'nın güneyinde oldukları tespit edilen 4 kişi için bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye giden görevlilerce sakinleştirildikten sonra bota alınarak Yaylıyaka bölgesindeki iskelede bekleyen 112 Acil Sağlık personeline teslim edilen 4 kişi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne götürüldü.

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan ile Edremit Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Taner Cavaklı da tıp merkezine gelerek kurtarılan 4 kişiyle ilgilendi, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Kaynak: AA

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