Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Van Gölü\'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Van'ın Tuşba ilçesinde 20 Haziran'da arkadaşlarıyla gittiği Çarpanak Adası yakınlarında gölde yüzdüğü sırada kaybolan 22 yaşındaki Ahmet Hilmi Hanal'ın bulunması için çalışmalar devam ediyor. Sahil Güvenlik, AFAD, polis ve diğer kurtarma ekipleri kayıp genci bulmak için çaba gösteriyor. Yanal taramalı sonar ve su altı robotu ile gölde arama yapılırken, ailesi ve yakınları da çalışmalar hakkında bilgilendiriliyor.

27.06.2024 10:59
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Serinlemek için girdiği Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor.

Van'ın Tuşba ilçesinde 20 Haziran'da arkadaşlarıyla gittiği Çarpanak Adası yakınlarında gölde yüzdüğü sırada kaybolan 22 yaşındaki Ahmet Hilmi Hanal'ın bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Van Gölü Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD Su Altı Arama ve Kurtarma, polis, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Arama Kurtarma Eğitim Merkezi (AKEM) ile Hak Arama ve Kurtarma görevlilerinin yer aldığı dalgıç ekipleri kayıp genci bulmak için çaba gösteriyor.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince getirilen yanal taramalı sonar (YTS) cihazı ve Van Gölü Sahil Güvenlik Komutanlığının su altı robotu (ROV) ile gölde arama yapılıyor.

AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş'ın da katıldığı çalışmalarda Edremit, Gevaş ve Bitlis'in Tatvan kıyılarında da yüzeyde arama yapıldı.

Ekipler, bölgede umutlu bekleyişlerini sürdüren kayıp gencin ailesi ve yakınlarını da çalışmalarla ilgili bilgilendiriyor.

Kaynak: AA

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