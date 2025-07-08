Van Gölü'nde Su Altı Temizliği - Son Dakika
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Van Gölü'nde Su Altı Temizliği

Van Gölü\'nde Su Altı Temizliği
08.07.2025 11:27
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Dalgıçlar, Van Gölü'nde kirliliği önlemek için temizlik yaptı, birçok atık toplandı.

Van'da dalgıçlar, Van Gölü'ndeki kirliliğin önlenmesi ve gelecek nesillere daha temiz bırakılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında dip temizliği yaptı, onlarca otomobil lastiği, poşetlerce plastik ve metal atık çıkardı.

Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması ve bu konuda farkındalığın artırılmasına yönelik projelerini sürdürüyor.

Kentteki atık suların direkt olarak göle deşarj edilmesini engellemek amacıyla 4 yıl önce İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ni devreye alan belediye, atık suların arıtılmadan göle deşarj edilmesi nedeniyle zeminde biriken dip çamurunu da temizliyor.

Şu ana kadar 1 milyon 955 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkaran belediye, aynı zamanda farkındalık çalışmalarıyla gölün katı atıklarla kirletilmesinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Su Altı Arama Kurtarma Birimi'ndeki dalgıçlar, Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ve Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu (TSSF) Çevre Kurulunun desteğiyle Akdamar Adası yakınlarında dip temizliği yaptı.

7'si dalgıç 26 personelin katıldığı etkinlikte Van Gölü'nün derinliklerinde toplanan onlarca otomobil lastiği, plastik ve metal atıklar kıyıya çıkarıldı.

Dalgıçların yaptığı temizlik çalışması, su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından kayda alındı.

"Dileğimiz plastiklerden, kirlilikten arınmış Van Gölü'nü gelecek kuşaklara bırakmaktır"

Ceylan, biyolojik ve arkeolojik zenginliğiyle göz kamaştıran ve her yıl binlerce turistin ilgisini çeken Akdamar Adası yakınlarında temizlik çalışmasını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Van Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla anlamlı bir çalışmanın yapıldığını dile getiren Ceylan, şunları kaydetti:

"Dalgıçlarımızın topladığı çöpler, zemindeki atığın sadece bir kısmı. Hani derler ya 'Van Gölü temiz kalsın' ama temiz kalamıyor. Bu görüntüler de açıklıyor. Dileğimiz plastiklerden, kirlilikten arınmış bir Van Gölü'nü gelecek kuşaklara bırakmaktır. Dilerim ki bu dileğimizi gerçekleştirmek için bu konuya hep birlikte hassasiyet gösteririz.

Van Büyükşehir Belediyesi, ülkemizin bence en anlamlı arıtma sistemini Van'da kurdu. Mükemmel çalışan örnek alınacak bir sistem ancak adaya gezmeye gelenlerin göle çöp atmaları bir kültür sorunu. İnsan kaynaklı baskıların önüne geçilemiyor. Akdamar Adası muhteşem bir arkeolojik alan. Su üstü ayrı bir tarih. Medeniyetlerin su altındaki izleri hala gizemini koruyor. 20'li metrelerde burç benzeri yapılar görüyoruz. Demek oluyor ki göl suyu 20 metreden daha fazla yükselmiş zaman içinde. Bu bölgenin kirletilmemesi gerekir."

"Gölde bulunmaması gereken her türlü materyal çıkarıldı"

Temizlik çalışmasına katılan TSSF Çevre Kurulu Başkanı Mehtap Akbaş Çiftci ise güzel çalışmayla farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

"Gölün tabiatına aykırı olan ve gölde bulunmaması gereken her türlü materyal dalgıçlar tarafından çıkarıldı." diyen Çiftci, her yıl gerçekleştirdikleri su altı temizliğini bu yıl da yaptıklarını ifade etti.

Van Gölü'nün önemli değer olduğunun altını çizen Çiftci, "Ne yazık ki bu doğal güzelliklerimizin hiç tükenmeyeceğini düşünerek hareket ediyoruz. İnsanlar olarak suları kirletiyor, tüketiyoruz. Her yıl gerçekleştirdiğimiz bu su altı temizliği çalışmasını bu yıl da Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma Birimi ile gerçekleştirdik. Ortaya çıkan manzara bizi üzdü. Görüldüğü gibi gölde olmaması gereken her türlü materyal var. Dilerim bundan sonraki yıllarda böyle çalışmalara çok fazla ihtiyaç olmaz, Van Gölü ve turizmin gözdesi olan Akdamar Adası temiz kalır." diye konuştu.

Akdamar Adası'nın Van Gölü'nün incisi olduğunu ifade eden TSSF İl Temsilcisi Serkan Ök de göl zemininde kirliliğin boyutlarının çok yüksek olduğunu bildirerek, "Bugün sahile çıkardığımız çöpler sadece bir noktada yoğunlaşmış olanlar. Gölün tamamındaki kirliliğin boyutunu siz düşünün. Amacımız, gölün kirlenmemesi için insanlarda bu duyarlılığı sağlamak ve hepimiz için umut verici geleceğe hazır bir Van Gölü yaratmak." ifadelerini kullandı. ???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van Gölü'nde Su Altı Temizliği - Son Dakika

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